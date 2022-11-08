邊境解封，全台規模最大的「2022ITF台北國際旅展」出現星宇航空的身影，為了這次旅展，星宇航空特地把全台唯一「頭等艙」搬出來亮相，網友熱烈討論其配備，就有民眾留言「第一次看到這麼弱的頭等艙」，引來K董張國煒親自留言回應。

全台唯一配頭等艙飛機 臉書留言熱議配備

星宇航空的A350-900班機，是全台唯一有頭等艙設計的飛機，共有四個艙等包括4席頭等艙、26席商務艙、豪華經濟艙和經濟艙。其中頭等艙配置個人拉門空間附專屬迷你酒吧，並打造Home in the Air沈浸式氛圍，東南亞線約5萬元起跳。這次在國際旅展體驗區亮相，讓民眾試乘。不過民眾看到官方臉書的照片後，紛紛討論起頭等艙配備：「照片看起來 頭等艙跟商務艙硬體沒有什麼很大的差異」、「現場看會比較準」、「這頭等艙是要用在A35K/15hr+以上超長程飛行,全機總座位數比較少, 產品定位不太一樣」，官方頭等艙貼文引起上百則討論。

星宇頭等艙硬體太弱？Ｋ董親自解答

其中一名網友寫「第一次看到這麼弱的頭等艙，還是坐斜的」，引來K董親自回覆。K董表示在台灣本來頭等艙產品就是非主流，「況且競爭力是來自軟體而不會是硬體，你看的這張好看可是不好坐，你可以試試坐3個小時以上看看，而且有些椅子設計也只能裝在380上，能選的不多。現在市場上有很多的ideal。我們也看了很多，但都只是概念，真的去做撞擊測試往往都撞不過。我們的這個硬體或許不是你想要的那種，但至少在技術面跟實用性上來說算是不錯的，記得還是要看軟體啦」。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到近一週星宇航空頭等艙的討論聲量有1200多筆，高峰都落在這次旅展開放體驗、頭等艙曝光的議題。旅展500個體驗名額很早就搶完，民眾現場想排也排不到，顯見星宇航空在市場上仍是很有吸引力。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月31日至2022年11月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『星宇航空頭等艙』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。