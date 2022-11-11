本土疫情趨緩，口罩政策何時解禁？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，需要觀察三項指標，包括確診個案數、醫療量能，以及其他呼吸道傳染病監測情形，再來訂定實施日期；至於尾牙、婚宴逐桌敬酒也會一併討論，但不一定和口罩鬆綁同時實施。

針對口罩政策，指揮中心近日將展開討論，預計第一階段以室內和室外區分，第二階段則正面表列「需戴口罩之場所」。至於鬆綁時間點，王必勝表示「不是直接訂定幾月幾號」，而是要觀察幾項指標。

王必勝說明，首先要看確診個案數是否已經低於這一波疫情起點，表示這一波疫情已經完全過了；第二是針對現有醫療量能做盤整，看看是否有侷促的情形；第三是現在流行和冬季即將流行的呼吸道傳染病監測狀況，這些都和口罩是否放鬆息息相關，根據這些標準來訂定實施日期，都在滾動檢討中。

至於何時可開放尾牙、婚宴逐桌敬酒？王必勝表示，可能會和口罩政策一併討論，但實施日期不一定會相同；兩者都是屬於同一類型的議題，會一併討論並評估風險，再決定實施日期是一起或分開。