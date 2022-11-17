不少民眾感染新冠肺炎後，出現呼吸喘、心悸、全身倦怠、肌肉痠痛等後遺症。胸腔科醫師蘇一峰表示，一名國中生染疫康復後，不只呼吸會喘，甚至嚴重腦霧影響讀書寫字，還遭家人懷疑裝病逃學，直到找上蘇一峰治療後，情況才終於改善，也立即恢復讀書的生活，但同時這也讓蘇一峰感慨：「台灣小孩的課業壓力好大」。

「可憐的國中生弟弟！」醫師蘇一峰在個人臉書發文表示，一名就讀國中的男性患者，染疫後呼吸非常喘，甚至還有腦霧的情況，身體很疲倦卻無法好好休息，也無法正常讀書寫字，儘管在大醫院做了全面性的檢查，吃了各種藥物，住院一個月仍然沒有好轉的跡象。

蘇一峰表示，這名國中生一度被懷疑裝病不想上課，轉診到心智科服用精神藥物，病情更是每下愈況，最後國中生的爸媽只好來找蘇一峰求助，所幸服藥兩天病情就開始有起色，最近國中生的身體已進步到可以讀書寫字。然而，這也讓蘇一峰感慨，該名國中生罹患長新冠數月無法活動，恢復後第一件事竟是讀書，直說：「台灣小孩的課業壓力好大」。

對此，許多網友留言回應，「仁心仁術！能同理病患的醫師才是最好的醫師」、「遇到良醫結果就是不一樣」、「看了之後，覺得會有不少中南部病患北上求診」、「我也是走路會喘，每天都覺得累，看完蘇醫師的診後已有改善」、「幸好遇到好醫生，願意用心研究，解決病人的痛苦」。