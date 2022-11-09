隨著疫情政策逐漸鬆綁，最近越來越多人解封出國，女星何如芸近期也飛到新加坡探望兩個兒子，昨(8日)她在臉書分享這次選的航班正是由「K董」張國煒領軍的星宇航空，私下和張國煒有好交情的她，忍不住讚嘆他「一個成功的企業，領導人絕對是重點」，並爆料張國煒對員工極好，「有一次在法國，回來的時候空機裡塞滿了LV，都是空姐託他買的」。

何如芸近日到新加坡看兩個兒子，還順道看了林俊傑演唱會，回來後她發文，分享這回到新加坡選搭的是星宇航空，她回憶過去因代理泰國香氛產品，和張國煒合作搭上線，有機會到他的辦公室一訪，印象最深的是偌大的辦公室，桌上只有電話，其他什麼都沒有，秘書透露張國煒要求桌上只能有電話、抽屜裡不能有食物，可見他工作時紀律嚴謹。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸進一步表示，張國煒的成功絕對不僅限於嚴謹，私下的幽默感和貼心也讓人佩服，「他說：每一次交飛機他都自己去開回來！有一次在法國，回來的時候空機裡塞滿了LV，都是空姐託他買的」，見何如芸露出羨慕神色，張國煒還笑說不然她想要什麼也可以點貨，下次出訪也順便幫她帶。

除了個性之外，何如芸也相當稱讚張國煒對飛機的專業和熱情，「他的員工說，老闆每次去檢查飛機，所有的工程人員都站在旁邊挫咧等，因為老闆比他們都還懂，沒辦法呼嚨」。而某天兩人見面，張國煒見何如芸帶了個愛馬仕包，無奈問為何妳們女人都愛這款包？原來有次張國煒到法國親自接新飛機回台，已經累了半死，突然愛馬仕的經理通知他夫人訂的包包可以取貨，但不能留過夜，張國煒為了讓老婆開心，還是開了8小時的車幫太太完成心願，令何如芸聽了後說：「哇！這就是K董，我真的感動到眼睛都直了」，並強調自己只是粉絲，不是業配文。

見此，其他網友也說：「非常認同，星宇航空設備新穎有很多便利巧思，餐點酒品，甜品非常用心好吃。」、「他是個很有個人魅力的老闆」、「我還記得有買過妳代理泰國紅色瓶裝沐浴精，超愛那個味道。」、「居然有不收費的業配哪，太可愛了」。