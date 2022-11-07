星宇航空A350-900為全台唯一提供頭等艙的飛機，擁有專屬的私人空間 。(星宇提供)

星宇航空首次參加全台規模最大「2022 ITF台北國際旅展」，秀出醞釀已久的底牌-A350-900新機的頭等艙，未料網路上筆戰比現場還精彩，認為「不夠格」的聲浪意外壓過星宇護衛隊的聲勢，這大概是星宇開業以來的頭一遭，這毀譽參半的頭等艙，會否成為張國煒的「星宇破口」，是星宇團隊必須嚴肅以對的課題。

說「不夠格」或許有些傷人，但這可能是多數有能力搭、搭過、甚至想搭的旅客，看過星宇展示頭等艙的共同想法。不可否認，認為夠不夠格有一定的主觀意識，但產品本來就可以比較，新航、國泰、日航都有頭等艙，某種程度也有個標準在那。

為什麼多數目標客群，是用「不夠格」來評論星宇的頭等艙，這不難懂，硬體的衡量標準是其一，畢竟客觀數據擺在那邊，空間有多大、設備有多高級，畢竟當你要花錢選頭等艙的那一刻，一定會去比較這些客觀數據，就算沒的搭過，Google一下把各家的頭等艙產品拿出來，一字排開，這也沒那麼難選，只是要不要講那麼露骨。

張國煒親上火線回應，這應該給予肯定，但內容硬拗成分多了些。他說，「競爭力是來自軟體而非硬體」，語意間儼然是給星宇的頭等艙不如預期找台階下，還指其他競品是「這張好看可是不好坐」，沒講還好，一講就真的是愚民了，彷彿把願意給回饋的民眾當成「你們都不懂、只有我最懂」，進而點燃這股不滿怒火。

說真的，這些話如果是唬唬那些看熱鬧、不知道頭等艙長怎樣的人，或許就過去了，但當面對的是星宇亟欲爭取的高資產卡客，是用這種「你不懂啦！」的態度，那也很難寄望軟體有多好，當硬體不如人、軟體沒用過的情況下，又怎能奢望目標客群放棄其他家高卡身份，花個幾十萬來搭星宇頭等艙，這大概要有堅定「信仰」。

星宇的頭等艙雷聲大雨點小，確實有客觀條件限制，張國煒所言「頭等艙產品本來就不是主流」是其一。問題在於，既然不是主流，那就更應該衡量處理能量，甚至是台灣有沒有需要做頭等艙產品，更需做過市場研調，不是做出不如預期的產品後，才開始找藉口卸責，那究竟是為做而做、為明辨市場的硬做，還是就為了秀膽識？

其次是張國煒所說「只能裝在380上，能選的不多」，代表星宇所使用的A350-900客機在機內空間上，有窒礙難行之處，導致變成個「更豪華版的商務艙」，於是客群洗臉的聲音紛出，這就是種誤判，或是「K董講過的話，就沒辦法收回去？」星宇內沒有人能給張國煒客觀的建言，於是乎頭已經洗下去，就很難走回頭路。

張國煒在台灣民航業的經歷，以及其機師董事長的身份，讓人對星宇航空的成立有了更多的寄望與期盼，星宇倒是也不負所託，在過去的文創產品、公司形象，甚至是軟硬體服務上，都給人耳目一新的感覺，這確實要給星宇團隊鼓鼓掌、由衷肯定。

但或許也是因為這樣，當只要有對星宇「負評」的聲音出現，就很容易被星宇粉抹成再找碴，然後動不動就是嗆「不爽不要搭」，這現象直至頭等艙發表之後，聲勢才出現明顯程度反轉，這代表頭等艙是真的不符預期，想怎麼瞞也瞞不住。

選擇是殘酷的，願意花錢買頭等艙機票的人，會給予星宇頭等艙最客觀的評價，或許對星宇來說不中聽，但嫌貨的才是買貨人，這時候真的不要在沉溺於「星宇護衛隊」的同溫層了，願意聆聽不同的意見，並針對痛點一一解決才有意義，否則當頭等艙擴大變成「星宇破口」那天，到時怎麼護衛都為時已晚。