台南國際旅展優惠，雲仙樂園推纜車觀景下午茶350元起。（雲仙樂園提供）

新北市烏來區「雲仙樂園」台灣第一座遊樂園，乘著纜車，越過瀑布，穿越彩虹還有雲霧。晴天時一覽無遺烏來美景、被雨林包圍，雲仙樂園參加台南旅展11月18日至11月21日期間，樂園推出下午茶，包含纜車入園門票、下午茶，只要350元，訂購優惠即日起至11月底。

雲仙樂園即日起至11月底推出旅展優惠，於時令套餐套票包含纜車入園票及時令套餐或原民屋套餐特價530元，還有適合學生與親子共遊的遊樂票券，包括纜車入園票加射箭、漆彈和划船三項設施體驗，暢遊雲仙秘境之旅。業者也特別推薦超值螢火蟲住宿方案，包含精緻雙人房一泊二食，含纜車入園門票、早餐、下午茶或特餐、免費參加夜間生態導覽等，只要3850元，旅展方案可上官網查詢。

旺旺系列凍痴冰品提供台南旅展11月18日至11月21日旅展每日開幕前200名之來賓，至福袋活動排隊處前排隊，凡具入場資格即可兌換福袋好禮，4日大獎送你「人氣飯店住宿券」，袋袋有獎，除了住宿券外，還有星級餐券、旅遊周邊好康，數量有限、送完為止。

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