搶攻網美露營旅遊市場，雲朗觀光集團旗下君品Collection的露營車新品牌「VANTEL」，將於ITF台北國際旅展現場販售限量200張票券，屆時露營車VANTEL更會駛進會場讓消費者實際參觀感受，現場獨賣的「1+1好時光套券」，含露營車使用24小時與雲朗觀光指定飯店住宿1晚，每套6800元。

首次問世的VANTEL露營車排氣量為1500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20樣車內配件，包括信封睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、摺疊露營椅、木蓋露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、矽膠止滑料理夾、行動電源站、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、10米電源線、15公升保冰桶、原木木盤組、琺瑯杯組、編織掛飾與草編靠枕等配備。

此外，也增加木紋收納箱、野餐籃、編織地毯、草編椅墊、唯美印地安小帳與波西米亞長門聯等露營道具，讓旅客享受好玩好拍的假期；更有專人提供諮詢活動規劃服務，可依照個人需求打造自己的網美露營車宿體驗。君品Collection 「VANTEL」新一代露營車服務將於12月1日起提供旅遊體驗，消費者可至富豪租車的北、中、東三處營業點取車自駕，不僅能上山下海舉辦奢華露營，未來品牌也將結合宴會服務打造不同的餐飲體驗。

台北士林萬麗酒店在旅展現場販售1款住宿券和8款餐券，並在旅展現場每日早上11點及下午3點加碼推出限量快閃優惠，包含「士林廚房平日午晚餐券」每張1199元，即可享用莊園紅酒燉紐西蘭和牛臉頰、爐烤戰斧豬排等主餐5選1，搭配半自助餐檯美饌；還有適合聚餐的「萬麗軒港式片鴨平日二食券」可讓4人共享，快閃價1899元，第一吃為港式片皮鴨，第二吃為鹹菜燉鴨湯或京醬爆鴨架擇一。

VANTEL露營車內有高達20樣車內配件，包括信封睡袋、編織毛毯。（雲朗觀光集團提供）

愛吃牛排海鮮的饕客，旅展期間每日限量100張的「士林廚房豪華海陸套餐券」下殺6.7折，每張2099元，不分平假日、午晚餐時段皆可使用（特殊節日除外），可享主餐美國安格斯黑牛肋眼6oz和波士頓活龍蝦半隻，並自助取用海鮮、冷盤、手工麵包、在地小農沙拉、熱食、甜點和冰淇淋等精緻餐點。

台北士林萬麗酒店的尊貴山景客房兩中床。（台北士林萬麗酒店提供）

而住宿券折扣最殺的「尊貴山景客房平日雙人住宿券」下殺2.2折起，每房4699元，包含早餐2客及飲品2杯，還可免費使用頂樓無邊際泳池及健身房、烤箱等設施；若於現場快閃活動期間購買，每張再折300元。