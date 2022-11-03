義大天悅飯店9樓空中花園星光BBQ，坐擁絕佳焰火視角吃美食，喜迎2023年。(義大世界提供)

義大天悅飯店與義大皇家酒店的跨年星光宵夜，感受焰火景第一排的震撼視覺。(義大世界提供)

台北中山九昱希爾頓逸林酒店跨年派對，現場提供特選調酒與飲品無限暢飲，示意圖。(中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

疫情趨緩，迎接疫後的第一個跨年，義大世界跨年煙火秀今年邁入第14年，義大天悅飯店及皇家酒店9月下旬開賣3天2夜的住房方案，開賣至今跨年預訂已逾9成，銷量不俗。台北中山九昱希爾頓逸林酒店則是聯手知名露營品牌Outdoorbase，在12月31日晚上，於飯店頂樓舉辦露營風主題派對，11月30日前訂購付款，享早鳥優惠9折。

跨年焰火有口皆碑 義大飯店訂房逾9成

隨著國門打開，全台旅遊解封，跨年元旦又適逢三天連假，不少民眾提前規劃假期，義大世界跨年焰火秀邁入第14年，已是南台灣深具代表性的跨年活動。義大皇家酒店與天悅飯店9月下旬率先開賣跨年三天兩夜住房專案，12／31入住，1／2退房，含翌日早餐、跨年特製晚餐，皇家酒店雙人價22000元起，天悅飯店雙人價19000元起，開賣至今預訂已逾9成，相當搶手。

此外，義大每年受到好評、堪稱焰火景第一排的跨年星光宵夜也開賣了。民眾可在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞絢爛焰火，皇家酒店大人費用999到1380元、孩童收費200到690元，皆須另收1成服務費。義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，小孩2500元加1成、大人3500元加1成，不僅坐擁絕佳焰火視角，且星光BBQ從晚間19點30分就開始，長達5五小時，讓民眾有吃有玩歡度跨年夜。

今年跨年，義大世界將施放999秒的焰火展演，業者特別請國際級工藝大師客製手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使焰火的色澤清秀艷麗也更環保。

希爾頓逸林攜手Outdoorbase 跨年露營派對開賣

台北中山九昱希爾頓逸林酒店與國內戶外露營品牌Outdoorbase合作，以「露營風」為主題，在12月31日晚上10點至1月1日午夜12點30分，於酒店頂樓舉辦「Welcome兔2023」跨年派對，打造城市野趣氛圍。派對現場可遠眺台北101跨年焰火，還有樂團LIVE表演、精選串點、調酒、紅白酒、熱紅酒等無限暢飲，每人1380元加1成，11月30日前訂購付款早鳥優惠9折。

近年國內露營風潮興起，淡水福容飯店夏天起推出露營風主題房型，迎接嶄新的一年，台北中山九昱希爾頓逸林酒店規劃「露營風」主題跨年派對。業者特別與本土戶外露營品牌Outdoorbase合作，在酒店頂樓以精靈帳、野營桌椅、燈具與裝備拖車等露營用具，打造沉浸式野趣體驗。派對現場可遠眺台北101跨年焰火，業者提供多樣的串串小點與特選酒水飲品，更添獨特氛圍。

Outdoorbase表示：「近年露營用品除了機能性，更多結合了居家的設計風格，很高興藉由這次與酒店合作舉辦跨年派對，呈現露營用品不僅限於野趣，也能融入居家生活風格並展現個人品味。」