「青青食尚花園會館」11／20將舉辦年度唯一一場「秋賞青青落羽松變色季 星空下派對」，6人同行1人免費。(青青食尚花園會館提供)

「青青食尚花園會館」以獨特絕美的歐式婚宴場地聞名。(青青食尚花園會館提供)

落羽松星空派對可享用到炭烤豪華海陸盤等30餘道美味菜色，採「半自助Semi-buffet」。(青青食尚花園會館提供)

落羽松隨著時間變幻顏色，各階段都有不同美感，近幾年成為民眾秋冬必訪景點。 (青青食尚花園會館提供)

近幾年全台掀起落羽松風潮，各地的落羽松秘境成為秋冬時節必訪景點。絕美落羽松仙境台北就有，「青青食尚花園會館」標榜擁有「台北市內唯一星空落羽松森林步道」，11／20將舉辦年度唯一一場「秋賞青青落羽松變色季 星空下派對」，主打置身美如仙境的落羽松秘境，還可爽吃Buffet，每人1580元加1成，6人同行1人免費，讓民眾賞美景吃美食還可享優惠。

鄰近台北故宮的「青青食尚花園會館」，以獨特唯美的戶外婚宴場地聞名，園區內有優雅古典的彩色玻璃小教堂，還有迪士尼童話故事《美女與野獸》中所出現的歐式白色大教堂；而規劃為戶外證婚區的落羽松森林，更是種滿了高聳直挺的落羽松，春夏的墨綠與秋冬的棕紅都十分迷人浪漫。業者表示：「落羽松的獨特魅力，就在於其顏色與意境會隨著時間變幻，各階段都有不同美感，但唯有這時期，能夠直接看到蒼翠空靈的墨綠色在秋季染成金黃色，以及專屬於12月喜悅之心的紅色。」

年度唯一的這場落羽松星空派對，從傍晚5：30開始，直到晚上8：30，除了可以飽覽落羽松林與陽光交織的美景，還有炭烤豪華海陸盤，包括龍蝦、鮑魚、爐烤美國安格斯牛、馬祖海域大淡菜等精緻個人主餐，以及特色開胃菜、沙拉、起司、歐式麵包等30餘道美味菜色的「半自助Semi-buffet」，現場也精心安排草地音樂會、七彩泡泡、手作落羽松浮油花等體驗活動，讓民眾在都市秘境用餐，歡度周末。