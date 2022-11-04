旺旺中時媒體集團所屬的「時報大師會館」於11月4日上線，正式加入台灣蒸蒸日上的線上學習市場。

時報大師會館總經理林淑黛表示，在過去為中國時報推動媒體品牌活動中，知識分享是很重要的核心精神。因此30年來，策畫超過500場廣告與生活講座、暑期廣告營、創客營、產業論壇、趨勢論壇、創意節等。也因此在她的職業生涯中，遇到許多精彩人物。她發現這些不同領域的大師們，通常樂意分享和傳承自己的經驗和智慧，於是有了建構「時報大師會館」的念想，認定搭建平台，實踐延攬專家開課將經驗與知識永續傳承的決心，是一件特別有意義而令人快樂的事。

這幾年因疫情之故衍生的雲端生活型態，使得線上學習變成民眾求知學習的熱門管道。大師會館決定將過去的經驗線上化，繼續實踐知識分享的心願。

對於講師的邀請，「時報大師會館」有別於市面上「職業教師、使用者創造內容」等開課模式，特別邀請在不同領域學有專精或術業有專攻，其專業或人生經驗值得分享與傳承者，總結其經驗和智慧進行教授分享。平台的經營理念，本著「活到老學到老的精神」，標榜「人生為學習而來，成為自己生活的大師」鼓勵大家「追隨光！成為光！」

線上課程當然只是一個起步，林淑黛說，「時報大師會館」希望未來能搭配更多實體活動，例如線下課程、讀書會、工作坊、大師沙龍、大師論壇或參訪活動等。這點也是「時報大師會館」的特色，就是線上課完成後都會舉辦與大師面對面的分享會。同時也會提供大師的簽名書等優惠給會員抽獎，鼓勵學習。線上線下整合，實體虛擬整合，讓學員得到最大化的學習成果，繼而激發其繼續學習的動力。

「時報大師會館」每堂課約1-3小時不等，第一波上線是：數位行銷部份是網紅王小凡談「KOL經營術」、創意設計部份是台灣設計師入口網站黑秀網創辦人唐聖瀚談「如何像設計師一樣思考」、趨勢洞察部份是台新藝術基金會董事長鄭家鐘談「商業菁英ESG的永續課」、心靈成長部份是溝通專家吳娟瑜談「人生幸福12講」。另外還有一系列10堂「AdTech數位轉型的關鍵方案」，有系統地將廣告科技的概念、案例、系統採購與數位轉型的應用模式、強調對行銷效果要善用客觀的評估機制，深入淺出，專業分享。10位講師與課程規劃主持人黃燕玲，將其職場上實戰的know-how，全面傳授，豐富多元，提供給有志於此的向學者全方位的經驗傳承。

時報大師會館規劃的一系列的線上課程，堂堂精彩，豐富多元，值得所有渴望追求新知的你，與我們線上連線。

慶祝時報大師會館正式上線，即日起至11月30日止，註冊會員即享500元購課金，首波嚴選推出「AdTech數位轉型關鍵方案10堂課」主題課程，原價18,000元，專案優惠3,000元！精彩內容，千萬不要錯過！