前法國巴黎管絃樂團定音鼓首席菲德列克．馬卡赫（Frederic Macarez，後排左三），在會場與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、資深團員吳珮菁等人相見歡，他表示朱宗慶打擊樂團的表現在國際上有目共睹，在他心目中是神話般的存在。（李欣恬攝）

世界公認規模最大「世界打擊樂年會」，在美國印第安納波利斯（Indianapolis）正式開跑，匯集了世界各地近千位擊樂人共聚一堂，當地時間9日晚間眾人一起聆聽由古巴擊樂家佩德里托．馬丁內斯（Pedrito Martinez）所帶領的樂團，台上、台下跳成一片，在疫情下更顯得難得。

曾來台開設大師班的前法國巴黎管絃樂團定音鼓首席菲德列克．馬卡赫（Frederic Macarez），在會場與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、資深團員吳珮菁相見歡，他也表示，朱宗慶打擊樂團的表現在國際上有目共睹，在他心目中是神話般的存在，法國很少有這樣的打擊樂團，很高興可以在疫情之後相見。

國際打擊樂藝術協會會長邁克爾．伯里特（Michael Burritt）在上台致詞時也特別表示，疫情下能夠齊聚一堂實屬難得，有很多頂尖團隊演出，「接下來還有朱宗慶打擊樂團的音樂會，大家可以好好期待。」

國際打擊樂藝術協會從1976年起，固定舉辦世界打擊樂年會，以往會在美國不同地區舉辦，近年都以位於印第安納波利斯的總部為主辦基地，短短四天的世界打擊樂年會，共有數百場屬性多元的活動，結合音樂會、大師班、研討會等規劃，提供擊樂工作者和專業人士相互交流、切磋觀摩之機會。

朱宗慶表示，樂團第一次參加年會是在1990年，當時的他才36歲，雖然當時他作為擊樂家，已經有跟雲門舞集出國表演的經驗，但要帶著自己的團，仍是懷抱著緊張又害怕的心情，「我那時很沒有經驗，不知道樂器要提早運到，後來是拜託航空公司幫忙，才順利完成，一切都是從做中學習。」

如今32年過去，樂團已經是國家品牌團隊，同時在國際樂壇有一定的聲望，這次的專場演出，團員們也拿出具有特色的拿手作品，展現台灣作曲和擊樂演奏的實力。

重頭戲專場演出將於美國時間11月11日晚間8點，在位於美國印第安納波利斯的國際打擊樂藝術協會總部登場。