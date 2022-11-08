瞄準近期疫情趨緩之下，民眾想出門暢玩的心情，隱餐飲集團推出年度重磅「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次串連集團旗下5間餐酒館，攜手國內知名訂房平台AsiaYo推出好喝又好玩的Bar Surfing活動，即日起開賣「隱酒神器禮盒」，不僅讓賓客用划算價格品飲特調，還能闖關拿禮品。

隱酒神器禮盒中包含隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，賓客可到集團旗下5間餐酒館，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店等5間餐酒館，兌換10杯特調，而禮盒每組1800元，等於每杯只要180元，相當划算。

持「隱酒護照」可於隱餐飲集團旗下5間餐酒館各兌換2杯特調，並蓋章闖關拿獎。（隱餐飲集團提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

闖關跑完3間餐酒館的賓客、蓋得6枚章戳，就能獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供數量有限的500元海內外訂房金折扣序號，可上AsiaYo平台任選海內外房型使用；若闖關跑完5間、蓋得10枚章，完成整本護照，就贈送氣泡酒1隻，可於活動中任一餐酒館兌換，還能獲得亞洲訂房網AsiaYo加碼限量贈送價值1500元的愛馬仕旅行組1套。

完成整本護照的賓客，最後還可撕下護照內的存根聯，參與明年最後的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國4人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎，吸引喜歡夜生活的飲士們共襄盛舉。

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