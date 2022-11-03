Smartwool羊毛塗鴉長Tee鏟雪車黑色男款，2980元。（Smartwool提供）

CHUMS男女Oversized Big Booby Pullover Parka連帽長袖上衣，3280元。（GO WILD提供）

LAFUMA保暖休閒帽，1280元。（GO WILD提供）

秋冬颯爽的天氣適合戶外露營，新型態都會戶外通路品牌GO WILD野聚戶外為此祭出「戶外旅行季」週年慶活動，自4日起至30日，購買秋冬新品指定服飾，兩件享85折優惠；美國智慧羊毛品牌Smartwool則與知名插畫家manual_for_all合作，以「戶外探險」為理念，用塗鴉的方式描繪出穿梭在雪季、星球冒險的趣味，5日當天也有嘉年華活動，購物可享好禮。

GO WILD野聚戶外「戶外旅行季」週年慶，不只買秋冬指定服飾，兩件享85折；於指定門市單筆消費滿5000元贈多功能竹砧板乙個，單筆消費滿9000元即贈摺疊露營椅乙個。而主打品項包含CHUMS秋冬新品，上衣部分皆採用耐穿且不易變形的美國棉，擁有柔軟質地與舒適觸感，搭配品牌吉祥物紅腳鰹鳥Booby圖樣，無論日常穿著或露營穿搭都合適。 Lafuma推出品牌獨創TECHNOWARM科技系列服飾，不僅能將汗水帶離身體，羊毛科技材質也能將暖空氣牢牢抓緊。

另Millet推出「男 MUNGO Ⅱ GTX 2.5L防水外套」，使用質量最輕的GORE-TEX ORCAN PACLITE 2.5L科技，擁有28000mm防水係數，防水透氣功能不在話下；而較貼合的流線版型，腰臀部位較緊，讓戶外活動上也有更好的表現。

Smartwool秋冬新品則推多款冬季系列羊毛服飾、襪子、帽子和T-shirt，布料結合美麗諾羊毛，具有抑菌抗臭、快乾與溫度控制的特性，可應付戶外多變氣候；服飾利用平車縫線設計，減低衣物摩擦感，為探險者提供最佳防護與舒適度；而設計上以塗鴉商品呈現俏皮可愛的戶外休閒風格。

此外，Smartwool將於5日參與「GQ城市野營嘉年華」活動，當天來店即可獲得manual_for_all舒適小屋限量插畫小卡一張；購買任兩雙新品羊毛襪即贈童趣飛盤；另有manual_for_all似顏繪活動，當日滿2500元即可獲得似顏繪乙次。