上月底甫於北流舉辦完演唱會的「搖滾女神」楊乃文，在演唱會中紅白相間的波西米亞風格洋裝廣受好評，2日參與peter wu全球首間旗艦店開幕活動時，則恢復平時穿著上較為喜愛的簡約率性風格，以peter wu的黑色羊毛夾克搭配緊身慢跑褲，並透露自己很早就與品牌結緣，「我私底下就是這種風格，之前就曾經穿過他們的衣服去金曲獎擔任頒獎嘉賓。」此次逛店她也大方分享此次2022秋冬系列最愛單品是本次秋冬系列首度推出配件系列中的圍脖，活動當日天氣飄著細雨、溫度約在20度上下，體感溫度稍涼但她表示「搭配這個圍脖我整個人都暖了！」同時又能增添服裝的層次感，成為此次逛店她最喜歡的單品之一。

陳柏霖出席peter wu全球首間旗艦店開幕活動。（peter wu提供）

peter wu 2022秋冬系列視覺大片特別與故鄉台北做連結，也正因如此全球首間旗艦店也選址於台北的信義新天地A9館2樓，在店裝方面延續品牌的的俐落簡約，運用羅馬崗岩切割出的大片地面、礦物塗料和不鏽鋼材打造，店內角落則擺設一台Peter私人的黑色腳踏車，將日常融入恰與品牌2022秋冬系列主題不謀而合，本季品牌延續一貫的低彩度特色，輪廓方面則偏中性，其中一款尼龍防水外套，具防潑水特性十分適合多雨的台北冬日。

peter wu全球首間旗艦店位於台北信義新天地A9館2樓。（peter wu提供）