日本生吐司創始元祖「乃賀美」快閃櫃巡迴列車正式開跑，為讓消費大眾有機會近距離且更便利品嚐到最純粹高級生吐司的美味，「乃賀美」首度走出統一時代百貨台北店，跨點跨域擴大舉辦快閃櫃活動，即日起至12月31日陸續進駐大葉高島屋（10/31～11/9、11/16～12/6）、SOGO復興館（11/9～11/21）、蔦屋TSUTAYA BOOKSTORE（11/1～12/31）等各大百貨公司及文化書店通路，除台北首發快閃櫃點，更跨縣市前進新竹Big City 遠東巨城購物中心（11/28～12/13），未來並進行全台灣快閃巡迴。

「乃賀美」快閃活動期間將銷售人氣單品生吐司1斤（售價150元）及2斤（售價300元），以及草莓、臍橙、藍莓三種口味果醬、每瓶售價350元，也可任選單品組合包括「1斤加一瓶果醬，售價500元」、「1斤吐司加兩瓶果醬，售價850元」兩款限定「禮盒組」（需另加50元禮盒包裝費），快閃期間商品每日新鮮直送限量販售，賣完為止。

有「日本最好吃生吐司」稱號的「乃賀美」，是日本最大麵包信息分享網站Pansta 2016年度麵包排行榜金賞獎得主，並連續三年獲得Yahoo搜索大賞食品部門第一名，「乃賀美」嚴選最高級的小麥粉、鮮奶油、奶油、水及蜂蜜，每日由匠人手作烤製，除可直接手撕享用之外，也可買回後切片冷凍保存，食用時使用微波爐回溫或烤箱回烤即可，美味口感不減。此外「乃賀美」採用日本熊本縣、長野縣、瀨戶內當地當季盛產新鮮水果製成臍橙、藍莓以及草莓三款各具特色口味果醬。