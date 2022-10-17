為了讓想感謝自己、感謝在乎的人能將適口性高、最完美究極生吐司當作最佳寵己、寵小、寵老、寵在乎的人感謝禮，日本高級生吐司品牌「乃賀美」特於10月17日至10月31日舉辦「乃賀美感恩祭」，推出兩款商品組限時兩周宅配免運活動，外送平台同步登場，「乃賀美」直送到府。

「乃賀美寵愛感恩祭」推出雙重寵愛活動，活動內容包括「寵愛1」：購買乃賀美一組「嚴選果醬組」即享免運，組合包括草莓、臍橙、藍莓三種口味果醬各一瓶，售價1050元，售完為止。「寵愛2」：購買乃賀美感恩大禮包」即享免運，內容包括四套禮盒組（一套包含生吐司一斤+兩種口味果醬），四套禮盒組的果醬搭配分別為：臍橙果醬加草莓果兩套，臍橙果醬加藍莓果醬一套，草莓果醬加藍莓果醬一套。乃賀美「感恩大禮包」售價3400元，每日限量五十組。

此外，為提供大台北區域消費者更便利採購，「乃賀美」啟動外送方案，特與UberEats、foodpanda以及foodomo三大外送外帶行動美食平台合作，只要簡單手機點選，就可立即享受專人直送「乃賀美」生吐司以及嚴選果醬美味，感受來自日本職人、品牌原創獨家烘焙工法的用心。（外送範圍及區域以各平台為準）

生吐司創始元祖「乃賀美」是日本最大麵包信息分享網站Pansta2016年度麵包排行榜金賞獎得主，並於2017年至2019年連續三年獲得Yahoo搜索大賞食品部門第一名。有著「日本最好吃的生吐司」稱號。「乃賀美」創始源於創辦人在偶然探訪養老院時，不經意聽到院中長輩分享平日所食用吐司太硬很難咀嚼，很想吃鬆軟的吐司，因此便興起打造出「每個人吃了都會微笑的魔法麵包」宏願，「乃賀美」於焉誕生，品牌可說是源自於感念及疼愛食用者能夠輕鬆品嚐美味的初心。

四面環海、四季分明的日本盛產特色水果，孕育出各式各樣鮮美甘甜的當季水果，「乃賀美」亦運用此得天獨厚的地理環境條件，研發調和出食材天然、獨家配方、可搭配吐司麵包也能運用於醬料調味使用等諸多特點的草莓、臍橙、藍莓三種口味果醬。

「草莓果醬」選用擁有豐富土壤與地下水資源、日本三大草莓產區之一的熊本縣與長野縣兩區域所產草莓混合烹調，通過品質優良的品種結合，製成優等產品；日本是世界上栽培臍橙的主要國家之一。「臍橙果醬」選用來自瀨戶內苦味較淡的品種製作，汁多清甜香氣濃郁，製成過程中完整保留臍橙果皮與細緻厚實果肉，營養價值高。「藍莓果醬」採用高居藍莓生產量第一名的長野縣，果實成熟色澤美麗，果肉香濃，營養豐富滋味鮮甜。