下周南方水氣稍增，中央氣象局提醒，周一（15）、周二（16）大台北、中南部、各地山區有午後雷陣雨，東南部有局部短暫雨；周三（17）至周五（19）西半部、各地山區有午後雷陣雨，東南部有局部短暫雨；周六（20）、周日（21）西半部、各地山區有午後雷陣雨，中南部清晨有零星陣雨。

中央氣象局表示，明日南方水氣增多，東南部地區及恆春半島不定時有降雨情形出現，其他地區維持多雲到晴，午後包括大台北、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，另外清晨西半部地區也可能出現局部降雨。

溫度方面，各地高溫來到32至35度，其中大台北及東半部局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分。

氣象局說明一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局在臉書「報天氣 - 中央氣象局」說明，周一（15）、周二（16）上午各地天氣晴朗，下午大台北、各地山區、中南部地區為午後雷陣雨區域；周三（17）至周五（19）午後雷陣雨區域擴大至西半部平地，較為零散，東南部會有局部短暫雨，中南部地區午後也須留意局部大雨；周六（20）周日（21）水氣減少，中南部清晨有零星短暫陣雨，西半部地區及東半部山區易有午後雷陣雨。