【立綱氣象報報】上午天晴陽光強 午後陣雨西部明顯│中視晚間氣象 20220816

台灣天氣持續受太平洋高壓影響，明（17）日天氣悶熱，台東、花蓮恐出現38度極端高溫，各地有機會下午後雷陣雨，尤其嘉義以南降雨最為廣泛。另外，氣象主播戴立綱預估，下周二可能有低壓帶往北移動，但是否成颱還要持續觀察。

氣象主播戴立綱表示，明日太平洋高壓略減，各地多雲到晴，中午前悶熱，午後水氣增多，雷陣雨會從山區開始發展，整個西半部可能有降雨伴隨雷擊，傍晚時大量的降雨恐讓溪水暴漲，未來三天下西北雨的機會增加，外出記得帶雨具。

另外，菲律賓東邊海面目前有一個大低壓區，預估下周二會往北移動，確切路徑及是否成颱風，仍有待觀察。

氣象局指出，明午後西半部及山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨，部分地區降雨持續時間較久，中南部易有局部大雨，尤其嘉義以南降雨會最為全面、廣泛。周六到下周一水氣稍減，午後降雨減少，降雨範圍仍以中南部、各地山區為主。

氣象局指出，明午後西半部及山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨，尤其嘉義以南降雨會最為廣泛。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣溫方面，各地高溫約33至35度，感受較為悶熱，氣象局針對3縣市發布高溫資訊，台東縣、花蓮縣縱谷恐出現38度極端高溫，宜蘭縣則可能達到36度。

氣象局發布高溫資訊，明台東、花蓮恐出現38度極端高溫。（圖／擷取自中央氣象局官網）

氣象專家賈新興日前發文表示，若8月結束前還沒有颱風侵襲台灣，將是自2020年以來，連續3年1至8月都無颱風侵襲，不過前兩年都有發布海上颱風警報，今年甚至連海警都沒有發布。

而今年最快下周一、下周二（8/22、8/23）才可能有熱帶性低氣壓的生成，因此，今年第一個颱風警報發布最晚的時間，看來是「坐二望一」。