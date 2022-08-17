氣象局今日指出，台灣創下最新氣象紀錄，連續3年1至8月沒有任何一個颱風侵襲台灣，且今年夏天的颱風數量也明顯低於歷年平均值，看似沒有颱風侵台就沒有災害，但卻隱含了明年初又將會全台大缺水的重大危機！

台灣水資源不匱乏，但台灣河川陡峭且雨勢集中，雨水都會迅速流入海洋當中，但台灣政府的用水思維就只會蓋水庫，每次都是賭颱風來就可以把水庫裝滿，這幾年沒任何一個颱風來襲，全民就要多次面對艱困的缺水危機。但蔡政府沒有從水資源利用之政策來做改革，還記得2021年全台大缺水，結果蔡政府雙手一攤，只會到處辦理法會拜媽祖祈求天降甘霖，將分配水資源的重責大任甩鍋給眾神。

蔡政府最嚴重的問題是浪費水資源之施政心態。前內政部長李鴻源就直指，蔡政府對於農業用水部分沒有妥善規劃，現有的許多農田灌溉渠道都是從清朝用到現在，一滴水從水庫出發，蒸發就損失四分之一，漏水又損失二分之一，到了農地只剩四分之一。蔡政府都知道，但就是不改善。

此外民生用水部分，台灣水管漏水率偏高，一出場就先漏掉了3成，但蔡政府嘴上說要改善，依然沒有改善！而汙水處理完後的可以再次利用的水資源，一天也直接排放掉285萬噸水不回收使用，假若全台蓋60座汙水處理廠，台灣就不會再缺水了。蔡政府都知道，但蔡政府就是不處理。

面對極端氣候之影響，台灣沒有樂觀的本錢，預估未來的氣候變化將會讓台灣時常發生「旱災」，也會常常從「旱災」變成「水災」，每場雨都會越下越大，例如2021年6月，台北公館觀測站竟測到了時雨量209毫米，打破台北時雨量的歷史紀錄，也同樣讓台北市傳出淹水災情！而近日高雄台南地區也是大雨不停，多處地下道與道路因積水而緊急封閉。

但若因天災強降雨，就特意指責地方縣市首長防洪不力，這是非常不厚道的行為，畢竟現在每場大雨的時雨量動不動就飆破100毫米，在台灣是沒有任何一個城市可承受如此重擊，就算是外國城市碰到短時間的強降雨，也是無法應付的！

預估未來，若是下雨，將會下得更加猛烈，不下雨的日子也會增加，若是政府用水思維不改變，只會賭颱風來要把水庫裝滿，沒有颱風就只會拜媽租祈求下雨，想必全民缺水危機的戲碼將一再上演，請政府少在那邊噴口水，盡速思考台灣日後用水與國土規劃才是當務之急！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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