立委許淑華（左），邀集交通部官員到南投，了解觀光產業需求。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

迎接疫後觀光產業振興，南投縣政府及觀光旅宿業者，希望露營管理鬆綁，解除農牧用地不能有遊憩設施的限制，早日合法化；加速日月潭船艇票券電子化，及在埔里鎮福興溫泉區，試辦無人車自駕專區。

立法院交通委員會委員許淑華，邀集交通部長王國材、觀光局長張錫聰，及中央相關部會代表，到露營場及福興溫泉區會勘，並舉辦座談會研討南投縣露營場輔導執行、與觀光產業升級示範計畫執行現況；中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、全國民宿聯合總會長張心盈、南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇、南投縣渡船公會理事長王英生、民宿協會理事長林雪華、清境觀光協會理事長蔣政緯等人都列席。

許淑華指出，露營受國人喜愛，輔導露營業者合法化是整體共識，相關設施能否開放，請交通部積極協調；日月潭電子票券整合計畫，已獲交通部2500萬元經費補助，感謝交通部長允諾再加碼，補助後續票券擴大整合經費，完善整體觀光智慧化系統。

縣府祕書長洪瑞智表示，中央7月發布的《露營場管理要點》，攸關南投縣347家列管及籌設中的露營場，未來永續發展及安全合法性，但仍有許多未盡明確規範之處，讓第一線審核的縣府人員有法規適用疑義，更有露營場業者，擔心合法化最後是一場空。

南投縣露營觀光產業發展協會副理事長黃文奇，代表業者反映心聲，希望「沙坑、戲水池、攀岩場能列入露營設施」，早日經營合法化。

洪瑞智感謝交通部，支持南投縣觀光產業升級，提升旅宿競爭力、旅運服務整合計畫，同時讓台灣好行再增加日月潭─溪頭線。另外，福興溫泉區申辦無人車自駕專區部分，洪瑞智表示，縣府將在交通部指導下，向經濟部爭取列入無人載具科技創新計畫，讓福興溫泉成為全球最先導入自駕車的溫泉區。

有關日月潭船舶電子票證，融合QR-CODE機制等服務，增加的補助經費，王國材同意在充分釐清各種模式優劣後，優先補足所需經費。