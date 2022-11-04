近期適逢冬季農漁產品豐收，以及柑橘等多種農產產季即將來臨，行政院農業委員會為鼓勵全國民眾多選購臺灣在地農漁產，推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動，自今年11月4日起至今年12月25日止，前往指定場域購買特定農漁產品，消費滿600元（不含使用農遊券金額)，完成農遊券APP發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，限量9萬份的農遊券，送給支持國內農漁產品的民眾，本次活動品項增加，獎額提高，期民眾參與踴躍，農遊券數量有限，欲購從速，送完為止。

農委會表示，本次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計十二種農漁物產。每份農遊券600元，單筆消費可累進計算，即單筆滿600元贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，買越多送越多。

農委會說明，為使此次加碼方案讓民眾更有感，回饋更即時，只要購買指定農漁產品單筆消費滿600元（含）以上，且完成活動登錄後，即自動寄送農遊券至APP票夾，讓民眾早買早享受。農委會也進一步說明，凡於11月4日至11月8日期間，民眾購買活動指定品項達消費金額門檻並完成活動登錄，農委會即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券到APP票夾；至於11月9日後完成登錄者，則3日後自動寄送票券至APP票夾，最後登錄日為12月20日，獲獎民眾可至全臺農遊券合作業者場域消費折抵使用。

農委會提醒，此次活動預計發出9萬份農遊券，數量有限送完為止，呼籲全國民眾把握機會，多多利用本次加碼方案，購買臺灣當季農漁物產，一同用行動支持臺灣優質農漁產品，守護在地農漁業。相關活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275以及消費者客服專線07-9752215。