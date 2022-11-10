瑞穗、安通溫泉區裝置藝術，增添暖意。（花蓮縣府觀光處提供／王志偉花蓮傳真）

時序立冬、氣溫驟降，適合泡湯時節，上月15日在花蓮瑞穗、安通溫泉區登場的「太平洋溫泉季」，至今已吸引3萬人潮泡湯、打卡，縣府觀光處表示，今年溫泉季活動將於11月14日結束，最後衝一波，本週到瑞穗、安通展區有在地藝人表演，並與活動合作飯店或民宿住宿或泡溫泉、店家購物，還有機會抽到黃金、鑽石大獎！

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋溫泉季，今年以「瑞穗英雄黃金泉．安通明月美人湯」為主題，在瑞穗、安通溫泉區以光影美景、繽紛燈廊、裝置藝術等妝點溫泉鄉，遊客泡完溫泉，可漫步在光影小徑，增添暖意。

活動最後一周的周五、六晚上在瑞穗、安通溫泉展區，特別安排花蓮在地藝人，尤其是今年入選花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團現場演唱，讓遊客能賞美景、泡暖湯還有好音樂可聆聽。

觀光處指出，為回饋參與溫泉季的遊客，活動期間推出集章抽黃金、鑽石，只要在瑞穗及安通溫泉區的29家活動合作旅宿業住宿或泡湯，就可獲得集章卡及一枚戳章，在地41間餐飲及伴手禮店家消費滿100元，也可獲另一枚戳章，集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中黃金一兩、鑽石項鍊、住宿券及在地農特產禮盒等獎項。

觀光處歡迎遊客走訪花蓮南區，泡湯之餘也可品嚐當地金牌蜜香紅茶、精品咖啡、濃醇鮮奶、特選金針花乾及瑞穗文旦等農特產，細細感受在地新鮮食材。

此外，花蓮縣政府在冬季期間舉辦花蓮幸福聖誕城（暫定12／16-112／1／1）、花蓮太平洋觀光節（12／31-112／1／1）及2023愛戀花蓮健走活動（112／1／1），旅遊資訊、詳細活動可上到花蓮觀光資訊網、花蓮太平洋溫泉季查詢。