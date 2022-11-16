九合一選舉正式進入倒數，力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚，今在花蓮中區鳳林鎮舉辦團結聯合誓師大會，前高雄市長韓國瑜、立委洪孟楷、北市議員王鴻薇等人同黨政壇明星均特地站台。韓讚譽徐與其夫婿、立委傅崐萁為地方付出。
徐榛蔚競選團隊今天下午在鳳林鎮慢城公園舉辦「中區團結聯合誓師大會」，吸引大批支持者前往力挺，見到徐與韓2人步入會場時，全場沸騰，紛紛向前和2人握手、合影及擁抱，甚至還有人伸手摸韓的臉及頭，現場氣氛相當熱鬧，顯見韓流並未退燒，更在地方掀起最新一波熱潮。
韓國瑜上台致詞先自嘲，老婆說人多的地方不要去，但現場人這麼多，「看來回家又要挨罵了」，接著提到他1977年到1989年在花蓮當兵的回憶，美麗的花蓮，善良的人民，五族共和就在花蓮，之後便獻唱「花蓮之歌」，且唱到最後一句「花蓮之花」時還看向徐榛蔚，讓台下的支持者不斷歡呼、吹口哨，揮旗高喊「凍蒜」，韓則比起大拇指說，「美麗的花蓮、善良的人民真好！」
韓國瑜接著也以「神鵰俠侶」形容徐榛蔚與傅崐萁，他說，夫妻2人是用生命在經營花蓮，人會疲倦、沮喪、生氣、低潮，但徐榛蔚的責任感與敬愛感卻讓她持續努力下去，她是發自內心熱愛花蓮鄉親，請大家全力支持，做其後盾，也希望台灣政壇、花蓮氣氛永遠充滿陽光、歡樂。
徐榛蔚則在台上細數4年政績及未來施政規畫，並提到蘇花改一期已完成，二期蘇花安也在傅崐萁的努力下加速進行，接著便把麥克風遞給傅並詢問他「目前進度到哪裡」，傅則秒回「正進行可行性評估」，2人逗趣的互動，也讓現場笑聲連連，徐最後也希望傅能在立法院加把勁，讓花東鄉親有條安全回家的路，同時也期待國道6號能盡快通往花蓮。
不過，花蓮縣選舉委員會今上午舉辦縣長候選人公辦政見辯論會錄影，民進黨候選人Kolas Yotaka、無黨籍黄師鵬均出席，只缺徐榛蔚，對此，徐面對媒體詢問缺席原因，未發一語，並與傅崐萁、韓國瑜等人快步走上競選車，持續掃街拜票。
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