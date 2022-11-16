前高雄市長韓國瑜今到花蓮替力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚站台。（羅亦晽攝）

台北市議員王鴻薇今到花蓮替力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚站台。（羅亦晽攝）

力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚今在花蓮中區鳳林鎮舉辦團結聯合誓師大會，吸引大批支持者前往力挺。（羅亦晽攝）

力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚今在花蓮中區鳳林鎮舉辦團結聯合誓師大會，向支持者報告其4年政績及未來施政規畫。（羅亦晽攝）

九合一選舉正式進入倒數，力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚，今在花蓮中區鳳林鎮舉辦團結聯合誓師大會，前高雄市長韓國瑜、立委洪孟楷、北市議員王鴻薇等人同黨政壇明星均特地站台。韓讚譽徐與其夫婿、立委傅崐萁為地方付出。

徐榛蔚競選團隊今天下午在鳳林鎮慢城公園舉辦「中區團結聯合誓師大會」，吸引大批支持者前往力挺，見到徐與韓2人步入會場時，全場沸騰，紛紛向前和2人握手、合影及擁抱，甚至還有人伸手摸韓的臉及頭，現場氣氛相當熱鬧，顯見韓流並未退燒，更在地方掀起最新一波熱潮。

韓國瑜上台致詞先自嘲，老婆說人多的地方不要去，但現場人這麼多，「看來回家又要挨罵了」，接著提到他1977年到1989年在花蓮當兵的回憶，美麗的花蓮，善良的人民，五族共和就在花蓮，之後便獻唱「花蓮之歌」，且唱到最後一句「花蓮之花」時還看向徐榛蔚，讓台下的支持者不斷歡呼、吹口哨，揮旗高喊「凍蒜」，韓則比起大拇指說，「美麗的花蓮、善良的人民真好！」

韓國瑜接著也以「神鵰俠侶」形容徐榛蔚與傅崐萁，他說，夫妻2人是用生命在經營花蓮，人會疲倦、沮喪、生氣、低潮，但徐榛蔚的責任感與敬愛感卻讓她持續努力下去，她是發自內心熱愛花蓮鄉親，請大家全力支持，做其後盾，也希望台灣政壇、花蓮氣氛永遠充滿陽光、歡樂。

徐榛蔚則在台上細數4年政績及未來施政規畫，並提到蘇花改一期已完成，二期蘇花安也在傅崐萁的努力下加速進行，接著便把麥克風遞給傅並詢問他「目前進度到哪裡」，傅則秒回「正進行可行性評估」，2人逗趣的互動，也讓現場笑聲連連，徐最後也希望傅能在立法院加把勁，讓花東鄉親有條安全回家的路，同時也期待國道6號能盡快通往花蓮。

不過，花蓮縣選舉委員會今上午舉辦縣長候選人公辦政見辯論會錄影，民進黨候選人Kolas Yotaka、無黨籍黄師鵬均出席，只缺徐榛蔚，對此，徐面對媒體詢問缺席原因，未發一語，並與傅崐萁、韓國瑜等人快步走上競選車，持續掃街拜票。