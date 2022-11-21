民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka昨在選前最後一個假日，舉辦造勢活動，努力衝刺拚選票，至於選前之夜是否會再辦理其他活動，競選團隊目前仍在規畫。（羅亦晽攝）

九合一選舉，花蓮縣長選情呈現雙姝之爭，由拚連任的國民黨縣長徐榛蔚，對上民進黨候選人Kolas Yotaka。隨選戰倒數，徐團隊將於選前之夜在花蓮市區最熱鬧的金三角商圈遊行拜票，最後衝刺拚選票，Kolas團隊則還在討論規畫，將盡快公布。

徐榛蔚團隊月初向縣府請假後投入選舉，接續辦理3場大型活動，包含競選總部成立及中區、北區聯合誓師大會，黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等黨內搭咖均特赴助選，場場均吸引大批支持者湧入，徐也在3場活動中，向選民報告4年政績及未來政見，尋求支持。

然而，選戰逼近，各候選人均把握選前超級周末，辦理大型造勢活動，做最後衝刺，徐卻選擇和團隊深入基層，走訪13鄉鎮村里巷弄，徒步掃街拜票，以實際行動搏取選民支持。不過徐榛蔚將在選前一晚，在市區金三角商圈舉辦「全民團結大遊行」，以母雞身份帶領黨內候選人，向選民傳達為民服務的決心。

藍營縣黨部主委張逸華說，徐榛蔚競選團隊25日當天傍晚，先於市區花崗山運動場集合，接著再依序遊行市區金三角地段，包含公園路、中山、中正及中華路，今起將陸續規畫詳細遊行路線。至於當天是否會有重量級人物一同掃街，張笑說，目前還不清楚助選者的名單。

Kolas昨在選前最後一個假日，與黨內各級候選人一同舉辦造勢活動，努力衝刺拚選票，至於選前之夜是否會遊行拜票，Kolas團隊則表示，目前還在規畫、討論。

Kolas競選總部總幹事陳景豊表示，原本有提出2個方案，25日下午舉辦造勢活動或晚上遊行，但尚未決議。選前之夜是一種習慣，就他所知，全國僅剩嘉義、花蓮等縣市有在進行類似活動，不過辦理活動與否，對選舉結果來說，未必有所幫助。