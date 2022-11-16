石斑魚來自台東縣新港區漁會，完整石斑魚去刺切成肉丁。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

為孩童加菜！教育部與農委會共同推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚實施計畫」，縣府爭取後獲補助760萬元，11月底起至明年1月底，在營養午餐中加菜提供國產優質石斑魚肉，全縣共126校、每校將可供餐4次。

縣長徐榛蔚表示，「學校午餐採用國產可溯源石斑魚實施計畫」是教育部與農委會共同推動學校午餐採用國產可溯源食材，以提升學校午餐品質及安全，採加菜及1人1份方式，每人份70~80公克。

徐榛蔚說，教育處在接獲中央核定營養午餐專案經費額度後，即調查縣內供應公立學校、人數與供餐日期，花蓮參與學校共126校、2萬3千多名學童及教職員。配合本府在共同供應契約下訂及運送作業，最快將在11月底起學校營養午餐即可吃得到石斑魚料理。

農業處長陳淑雯表示，在議會同意本計畫預算後，將儘速辦理下訂作業 ，這些國產可溯源的龍虎石班魚，是由臺東縣新港區漁會將完整石斑魚去刺切成肉丁， 再冷凍配送到學校廚房或團膳業者，供學生食用。

陳淑雯說，花蓮縣議會農業小組議員於審查此計畫時，特別提到須注重學童食用石斑魚的安全性，石斑魚食材不能有魚刺，以避免學童因魚刺卡喉嚨事件發生。

縣府指出，為了讓學童吃的安心，石斑魚業者皆須配合中央規定，於出貨前需出具14天前動物用藥檢驗合格報告，另外行政院食安辦公室、農委會、教育部組成抽驗小組，於原料、加工及出貨環節進行抽查稽核工作。縣府衛生局也將至團膳業者廚房抽驗石斑魚食材，確認是否符合食品藥物殘留標準，減低家長擔心石斑魚有禁藥疑慮。