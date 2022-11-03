年度瘋狂血拼的雙11線上購物節即將來臨，AsiaYo亞洲遊訂房網推出「雙11訂房慶」，即日起至11月15日精選旅宿下殺1.1折起，活動期間的平日更陸續推出11間精選飯店、旅宿超殺搶購，每日早上10點開搶，限量10名，可用百元有找的超殺價格入住高雄圓山、台北凱撒等知名旅宿，相當划算。

AsiaYo每日輪流推出高雄圓山大飯店、台北凱撒、綠溪行森林營地、一中漫走旅店等知名旅宿搶購，每天早上10點輸入每日於網站公布的折扣碼，前10名手刀訂房者，即可享有超殺優惠，最低只要95元就能入住。

此外，即日起至11月15日的活動期間，許多精選旅宿下殺原價1.1折起，墾丁承億文旅雅客小半島每晚2435元起，台北凱撒大飯店每晚1600元起，埔里天水蓮大飯店每晚2240元起，嘉義新悅花園酒店每晚2970元起。AsiaYo的主打露營商品也列入活動優惠中，面海的花蓮「海放你基地」奢華露營每晚2520元起；坐擁百萬夜景的南投依星生態農場每晚1350元起。

AsiaYo還推出「轉盤天天抽」線上活動，活動期間前往AsiaYo LINE官方帳號進行「AsiaYo 雙 11 訂房慶，轉盤天天抽」活動，每個 LINE 帳號每日可免費進行轉盤遊戲1次，人人有獎；好禮包含最大獎價值近萬元的豪華露營免費住宿，也有台北知名隱餐飲集團推出的隱酒神器禮盒組，可至旗下餐酒館兌換10杯特調一路暢飲，其他獎項包含VAGO微型真空行李壓縮機及昇恆昌滿千折百優惠券等。