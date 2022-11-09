搶雙11購物節商機，台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出多款餐飲、住房商品限時下殺，包括三款美食人氣組合只需1,111元、經典片皮鴨三吃以及牛排送龍蝦限時折扣1,111元、另有七項限定美食單品買一送一的超值優惠，11月9日中午12點起至11日晚上6點於網站「雙11專區」開放搶購，取餐日從11月12日起至11月20日。

「晶華美食到你家」祭出兩款「折扣1,111元」的超人氣組合餐包括經典片皮鴨三吃以及雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐，一次品嘗晶華軒的招牌片皮鴨、佐以冰梅醬烤鴨腿和薑蔥炒鴨架，搭配以整隻波士頓龍蝦豪邁入菜的蒜蓉粉絲龍蝦，每組只需3,580元。2,580元則可以預訂16盎司鮮嫩豐腴的厚切爐烤美國肋眼牛排、加上一整隻同樣經過爐烤烹調的肥美波士頓龍蝦，搭配兩人份的季節時蔬與馬鈴薯泥、鮮綠沙拉跟每日推薦例湯，以及有著甜蜜酒香的提拉米蘇，組成豪華的海陸大餐。

「晶華美食到你家」平台上最受歡迎的人氣品項，包括份量十足的嚴選美國頂級肩胛牛肉與丹麥梅花豬，搭配季節時蔬皿和主廚特製壽喜燒醬汁組合成的「重磅雙饗壽喜燒套餐」以及獲得第八屆台北牛肉麵冠軍、由晶華主廚團隊監製研發，持續在市場上長銷熱賣的「常溫清燉牛肉麵禮盒」和「常溫紅燒牛肉麵禮盒」各六入，三款人氣組合限時直購價「1,111元」。

七款美食「買一送一」限定單品包括「泰式黃金咖哩龍蝦飯」是以整隻鮮活肥美的波士頓龍蝦對切，搭配以檸檬葉、紅咖哩和椰漿等元素製成的南洋咖哩醬，鮮香撲鼻帶有微辣的口感充滿令人驚艷的層次，買一送一（兩份）僅需1,080元。另外兩款精選的燴炒飯包括選用鮮美的蝦仁與花枝拌炒雞蛋豆腐，再以蟹粉增色提味的蟹粉海鮮豆腐燴飯，和鹹香開胃的紅燒牛腩燴飯，價格分別為280元以及320元，買一送一優惠後、平均一份最低140元。三款人氣常溫禮盒，包括辛香回甘的「剝皮辣椒雞湯麵」、香辣濃郁的「海鮮叻沙麵」以及新品「干貝雞湯麵」也限時買一送一，優惠後、每盒最低140元。超人氣自助餐「栢麗廳」則推出周一至周四八點後入場買一送一，折扣後每人僅需948元，即可享有和晚餐餐檯同等的豪華品項，盡享現流海鮮和現切牛排的無限魅力。

另外，晶華酒店針對雙11也規劃出三款超值住房專案，每房3,999元的「城市超值假期」可選擇2023年1月底前入住精緻客房乙晚，再加碼贈送栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」兩客。「套房1+1」住房專案，可選擇於2023年1月底前入住19坪精緻套房連續兩晚或單日入住兩間，優惠價9,999元，相當於入住套房每晚不用五千元，再享栢麗廳自助早餐買一送一。「新春1+1」優惠住房專案則是專為2023年長達10天的新春假期規畫，晶華祭出兩晚11,111元起的超殺快閃限定優惠，每日加碼再贈栢麗廳「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，邀請民眾提前規劃假期城市旅行。