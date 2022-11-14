B-Boy Quake(孫振)表示會繼續努力，「希望能為台灣摘下第一個冠軍腰帶！」（Red Bull提供）

街舞盛事Red Bull BC One世界總決賽於12日登場，在歷經超過30個國家的地區賽事之後，今年總共有60名頂尖的B-Boy和B-Girl參戰，他們齊聚在嘻哈及霹靂舞(Breaking)的發源地－紐約，這也是台灣選手B-Boy Quake(孫振)首次登上夢想舞台。最終由年僅16歲荷蘭女孩India及2015年Red Bull BC One冠軍的美國選手Victor奪下冠軍腰帶，獲得霹靂舞殿堂的最高榮耀。

歷經激烈的16強一對一對抗之後，最終由霹靂舞神童、年僅16歲的荷蘭女孩B-Girl India擊敗去年Red Bull BC One世界冠軍B-Girl Logistx，獲得史上最年輕冠軍腰帶得主的稱號。而B-Boy冠軍則是由去年巴黎世錦賽金牌得主、美國好手B-Boy Victor奪下，在與B-Boy Lee的一番激戰後，最終贏得評審歡心，是他繼2015年義大利總決賽後再度奪下Red Bull BC One的冠軍頭銜。他特別分享：「這就像是一場夢，這次比賽我想證明我自己能再贏得一次，而我沒想到我真的做到了！」

去年度Red Bull BC One 台灣冠軍，同時被視為未來代表台灣出賽奧運的熱門人選－B-Boy Quake(孫振)，今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽，這也是第二次有台灣選手登上這座舞台。B-Boy Quake(孫振)首輪對上同樣以「炸招」聞名的委內瑞拉好手B-Boy Alvin。B-Boy Quake(孫振)先發制人，一出招便獲得全場喝采，「現場是能量很高的舞台，經過這次讓我看到自己可以再進步的空間」儘管沒能晉級，但B-Boy Quake(孫振)發下豪語，「我會繼續努力，希望能為台灣摘下第一個冠軍腰帶！」