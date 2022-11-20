中信兄弟今年在中職總冠軍賽二度封王，台中市舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」車隊遊行。(林欣儀攝)

遊行活動由PS啦啦隊女孩熱情演出揭幕，球迷拿著相機不斷拍照、歡呼，氣氛沸騰。(林欣儀攝)

中信兄弟今年在中職總冠軍賽二度封王，台中市舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」車隊遊行，許多球迷夾道拍照、歡呼，沿途還有仍然放煙火、鳴喇叭慶賀，氣氛沸騰；台中市長盧秀燕致詞時喊出「明年三連霸」，要與中信兄弟「在這裡不見不散」。

慶祝活動由PS啦啦隊女孩熱情演出揭幕，球迷拿著相機不斷拍照、歡呼，情緒高昂，中信兄弟特別送上封王帽、T恤給盧秀燕，與球迷相約力拚明年三連霸。

球迷逐一搭乘上雙層巴士後，從市府外的府會園道出發，沿途行經道路都有不少球迷熱情揮手。