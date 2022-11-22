中職22日公布金手套獎，中信兄弟王威晨完成三壘手4連霸，江坤宇也完成游擊金手套3連霸，另外投手吳哲源、捕手福來喜、一壘手范國宸、二壘手李凱威、外野手陳傑憲及陳文杰6位選手首度獲得金手套殊榮。

今年共有57位金手套獎票選資格的選手，角逐9項金手套獎名額。兄弟吳哲源下半季成為隊上倚賴的先發投手，更締造11連勝的紀錄，本季出賽120局，30次守備機會中，完成7次刺殺、23次刺殺、0失誤、守備率完美的1.000，優異成績獲得肯定，拿下生涯首座金手套獎。

同樣來自兄弟的福來喜本季430次守備機會，396次刺殺、33次助殺，守備率0.998，以優質表現拿下在中職的首座金手套獎，並成為中職首位拿下捕手金手套獎的洋將。

隊友陳文杰也是首度獲獎，今年出賽數突破三位數生涯新高，236次守備機會，232次刺殺、3次助殺、1失誤、守備率0.996，鎮守外野表現穩定，順利收下個人首座外野金手套獎。

首度獲獎的還有富邦悍將范國宸、味全龍李凱威，范國宸今年表現突出，出賽數也來到生涯新高，鎮守一壘給予隊友安定感，是富邦最為倚重的先發一壘手。李凱威本季守備率0.976，連續兩年出賽突破百位數，今年表現備受肯定拿下金手套獎，成功坐穩味全當家二壘手的位置。

陳傑憲近年轉攻外野，打擊方面表現穩定，在2020、2021年拿過最佳九人外野手獎，2017、2018年也拿下最佳九人游擊手獎，今年守備方面獲得青睞，成功拿下外野金手套獎，也是陳傑憲生涯首次獲得金手套殊榮。

兄弟「黃金三游」王威晨連續4年稱霸三壘手金手套獎，江坤宇則蟬聯3年游擊手金手套獎，陣中守備最為穩定的兩位內野手，今年出賽數皆破百，在三游防區多次上演美技守備，以優異表現站穩一軍先發，持續擦亮守備金字招牌。

中職頒獎典禮將於11月30日在台北萬豪酒店登場，同時開放球迷朋友購票進場，售票將於23日中午12點正式在全家售票系統開賣。