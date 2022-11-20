中信兄弟鄭凱文右手肘又有新的骨刺增生，從8月起變嚴重，雖然教練團讓他休息天數拉長，但他仍擔憂拖累球隊，曾自請不要將他帶進季後賽，「但林桑（林威助）叫我不要想踏多，他會負責，既然教練對我有信心，我就好好準備那場比賽，也很開心真的有替球隊贏下勝利。」

過去鄭凱文曾2度因骨刺動刀，分別在2013及2015年，22日將第3度動刀清除骨刺，他說：「其實骨刺一直有影響，今年下半季又變嚴重，去了2、3間做檢查，最後決定要在下週二開刀，交給周文毅醫師。」

鄭凱文指出，8月時骨刺影響變得更嚴重，除了投球外也影響到生活，「到10月時睡覺姿勢不對去壓到也會痛醒，有時候拿東西也會。比賽中就是要用熱敷墊一直保持手臂熱度，不能冷掉。」

骨刺剛開始變嚴重時球隊鄭凱文心想先幫球隊拿到下半季冠軍，教練團也拉長他休息天數，降低他手的負擔，「所以今年出賽沒有像去年那麼多，對教練也比較不好意思。」

鄭凱文透露，季後賽開打前曾向教練團說不要把他放進28人名單內，怕表現不好拖累球隊，但「助總」叫他不要想太多，有事他會負責，「他都對我有信心了，就好好準備那場比賽。很開心真的有替球隊贏下勝利，感謝隊友、教練的幫忙。」

生涯第3度動刀清除骨刺，鄭凱文期盼是最後一次，他也提到，由於明年有經典賽，賽季應該不會太早開打，教練也不急著要他復出，盼好好復健就好，應該不會影響到春訓及開季。