中信兄弟完成2連霸，今天在台中舉行封王遊行，隊長王威晨在球隊奪冠後就十分期待這天到來，笑說：「我私心希望可以再繞大圈一點，但可能會辛苦到別人，覺得怎麼一下子就抵達洲際棒球場了。」至於明年的經典賽他非常有意願為國家效力，希望能夠獲得中華隊總教練林岳平青睞。

王威晨在球季尾聲不慎拉傷左大腿，之前都是帶傷上陣，但拚到季後挑戰賽第2戰身體達到臨界點，之後缺席系列賽第3戰及總冠軍賽前2場比賽，好在經過治療傷勢好轉，在總冠軍賽第3戰歸隊，最後與球隊一起參與榮耀時刻。

球季結束後王威晨持續到醫院追蹤腿傷，「目前大概已經百分之百康復，但保險起見還是要持續追蹤，看哪一環比較弱，避免之後再次受傷。」

結束今年球季後，王威晨預計12月中開始自主訓練，他也十分渴望能夠打明年3月的經典賽，腿傷復原情況能趕得上，「希望有機會獲得餅總（林岳平）青睞，能夠進入正選名單。」

王威晨表示，自己不會畏懼去打這樣高強度的比賽，「這種比賽一定會有壓力，但我會盡量去享受，若是能夠入選，短期目標要去日本。」他也提到，自己也會想與大谷翔平等有實力的好手交手。