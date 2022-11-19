味全龍明年沒有洋將優惠，將與其他4隊一樣的洋將規定，總教練葉君璋表示，考量本土球員傷情，明年洋將配置目標會放在投手，現有的洋投在離台前球團都有向他們表達想續留的想法，「我相信他們應該滿喜歡這裡的，就看合約談的結果怎樣。」

龍隊重回一軍賽場前2年與其他球隊有多1名洋將優惠，明年起將回歸正常，恢復註冊4人、一軍登錄3人限制。對於明年洋將配置，葉總已有初步想法，「現階段投手的狀況比較不明，（王）維中傷勢、（林）子昱開刀，（徐）若熙明年上半季確定看不到，所以還是會以投手優先。」

林子昱在季後動刀清除手肘骨刺，雖然不是大手術，但教練團仍是小心謹慎，葉總笑著說：「照理說應該是趕得上開季，他拿了7顆出來，我們都說是北斗七星，雖然感覺他看不出來有開刀，但只要有動刀就是小心一點。」

龍隊原本的3洋投布里悍、鋼龍、伍鐸整季都幫球隊做出極大貢獻，最後加入的霸曼也表現不俗，葉君璋說：「我相信他們應該都滿喜歡這裡的，還沒離台前公司就有表示希望能把他們留下來。」

葉君璋也透露，教練團部分也會有些異動，本土教練的部分可能會做一、二軍交換，有些外籍教練可能不太適應台灣就會離開，「主要是球隊已經3年多了，可以做蕭調整，觀察到一些優缺點會試著把他擺在適合的位置，但還沒確定。」

龍隊結束季後挑戰賽後就展開秋訓，目前已結束第一階段訓練，今年幾乎都在一軍出賽的球員可以稍微喘口氣，剩下的球員還將繼續秋訓，葉君璋說：「像是張政禹、林辰勳、蔣少宏等人就會針對個人狀況去做處理，團隊的部分也會另外做訓練。」