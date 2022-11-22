This is one of the breakfast’s fans receive in the World Cup fan villages.



It’s part of the £200 a night package. 👀 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gcaWz61V6h — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 21, 2022

世足賽熱鬧開幕之後，一位從海外遠赴卡達的觀眾貼出他在球迷村吃到的早餐，一個大盒子裡面有蘋果、甜甜圈、甜包、三明治，即溶咖啡、鋁箔包果汁、礦泉水、蜂蜜。內容有吃有喝看來頗豐盛，但這是在當地住宿一晚200英鎊（新台幣7393元）附送的早餐，未免讓人覺得太寒酸了。

卡達人民是世界最富裕的一小群人，這次世界盃砸了那麼多錢，這樣的早餐顯然撐不起「史上最貴世足」的門面。有網友批評：「並不是說這些菜很差，但是200鎊一晚，這種東西應該照三餐免費附送的。」

同時有另一派網友認為，這些早餐有什麼問題嗎？「你平常早餐也不會吃這麼多吧。」更何況世足賽是特殊節慶，一下擠進這麼多人，物價飆漲也可以理解。杜哈（卡達首都）還有一晚6000鎊（新台幣22萬）的豪華飯店，真正的好東西當然還是留在有錢人的盤子裡，而不是200鎊一晚的早餐盒。

另有網友貼出2019年歐霸盃期間（在東歐亞塞拜然）球迷村的早餐，只有一小塊麵包、餅乾、一片柳丁、兩根香腸和半顆馬鈴薯，反嗆說：「我厭倦你們這些歐洲雙標仔了。」「可以停止攻擊卡達了嗎，請關注更多正面的地方。」