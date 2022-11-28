阿根廷小組賽第2輪擊敗墨西哥，拿下了本屆世界盃首場勝利，賽後每位阿根廷球員樂翻了，在休息室大肆狂歡慶祝，只是賽後流出一段影片，讓墨西哥拳王阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）簡直氣炸了，畫面顯示阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）將地板上疑為墨西哥球衣用腳踢走，對這支「阿茲特克雄鷹」有不尊重的行為。

墨西哥面對阿根廷吞下敗仗，2輪小組賽下來僅收穫1分積分，也代表墨西哥最後一戰必須贏沙烏地阿拉伯4顆球以上，才不用顧及波蘭及阿根廷的結果而確保晉級席位，輸球已經非常不開心了，沒想到梅西的舉動更引發了墨西哥球迷不滿。

有網友認為，梅西踢走的那件球衣上頭，根本沒有看見墨西哥的國旗，且無論是不是墨西哥球衣，在阿根廷球員各個處在亢奮狀態，根本不會注意腳下有哪些東西，但身為首位超中量級「無庸置疑冠軍」的阿瓦瑞茲依然在推特對梅西嗆聲，「你們有看到梅西用我們的球衣擦地板嗎？他最好跟上帝祈禱，讓我不要找到他。」

Ve primero él video y déjate de mamadas! pic.twitter.com/uInZakvBmL — R a m i r o (@Ramiro1291) November 28, 2022

似乎是注意到自己的言詞不妥，阿瓦瑞茲再度發文，「就向我尊重阿根廷一樣，他也必須得尊重墨西哥，我不是說國家，而是針對梅西的行為。」不過詳細看事發影片，梅西只是脫下球鞋時不小心碰到了球衣，如今卻意外發生了爭議，也讓梅西的處境十分尷尬。