阿根廷前鋒梅西助隊擊敗澳洲。（路透）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）助隊在16強戰淘汰澳洲，他賽後在IG發文對自己全球的3.8億追隨者說：「再邁出一步，大家又一次給予難以置信的支持，阿根廷加油！」這場比賽梅西的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）同樣到場聲援。

上屆2018世足賽小組賽最後一輪，阿根廷也是陷入絕境，靠著梅西進球力挽狂瀾而晉級。妻子安托內雅本來留在家裡看轉播，眼見阿根廷戰局吃緊才飛往俄羅斯親自給丈夫打氣。

本屆安托內雅也來到卡達現場，她穿著紫色阿根廷10號球衣，在看台上保持優雅與微笑。她的丈夫梅西在此戰大有斬獲，攻進世足生涯首顆淘汰賽的進球。

英超前利物浦名將卡拉格（Jamie Carragher）推文只用了一個山羊圖示，象徵梅西是足球界的「GOAT」意即「史上第一」（greatest of all time）。

英格蘭傳奇名將希勒（Alan Shearer）在英媒BBC說：「阿根廷是個足球狂熱國家，你能想像梅西身上背負的壓力有多大，這肯定很驚人。」

梅西的前隊友薩巴萊塔（Pablo Zabaleta）說：「以前我拿到球的時候，我總是在找梅西在哪裡，我的任務就是把球傳到他腳下。」他表示梅西是讓大家掏錢買票的原因之一，「我聽很多人說，他們看世界盃首先是要支持自己的國家，輸了之後就會轉而支持梅西的球隊。」