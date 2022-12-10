巴西在8強戰敗給克羅埃西亞，總教練提特（Tite）宣告下台，他稱讚克羅埃西亞門將李瓦柯維奇（Dominik Livaković）的精采演出，也認為巴西球員盡力了。多家外媒對於此戰「球員表現評分」顯示巴西球員多半表現平庸，左邊鋒小維尼修斯（Vinícius Jr）甚至「不及格」。

小維尼修斯16強對戰韓國之役十分搶眼，各種花俏的腳法玩弄對手，這回碰上克羅埃西亞，他一點威風都沒有了，只獲得4至5.5分的評價，他與右前鋒拉菲尼亞（Raphinha）被認為是巴西表現最差的兩個球員，拉菲尼亞最低只拿到3分的評價。

拉菲尼亞、小維尼修斯被批評「在進攻端毫無威脅」，小維尼修斯的防守消極更導致巴西左路空虛。其餘球員也沒好到哪裡去，大約是6至7分的水準，前鋒內馬（Neymar）在正規賽也不突出，不過延長賽進球大幅扭轉他的評價（7分以上）算是巴西此戰表現最好的球員了。

克羅埃西亞的前鋒部隊同樣表現很差，但是決勝關鍵在中場與後防。中場大將莫德里奇（Luka Modrić）、布洛佐維奇（Marcelo Brozović）、柯瓦希奇（Mateo Kovačić）3人極為傑出，評分都有8分以上，他們大幅抵銷了巴西的攻擊能量，有效減少後防的壓力。至於全場最佳球員毫無疑問是門將李瓦柯維奇，這很可能是他在國家隊的生涯代表作（9分以上）。