小組賽遭沙烏地阿拉伯擊敗，阿根廷不願再讓爆冷戲碼再次發生，靠著當家球星梅西（Lionel Messi）挺身而出，上半場他左腳推射破門幫助阿根廷穩定軍心，最終以2比1驚險擊敗澳洲取得8強門票，而梅西賽後也以一記進球及單場MVP，來慶祝自己的職業生涯第1000場出賽。

上半場第35分鐘，阿利斯特（Alexis Mac Allister）直塞禁區，歐塔門迪（Nicolás Otamendi）將球停得恰到好處，讓梅西能以最舒服的慣用腳推射破門得手，打破雙方平手僵局，這也是梅西生涯在世界盃淘汰賽的首顆進球。

同時這也是梅西的第9顆世界盃進球，超越阿根廷2大傳奇馬拉度納（Diego Maradona）及史塔畢萊（Guillermo Stabile）的8顆獨居隊史第二，距離巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）僅有1顆之差，梅西有機會在這最後一次世界盃中追平甚至超越。今年宣布掛靴的伊瓜因（Gonzalo Higuain）則以6球排在第6位。

踢出優異表現的梅西，賽後也被FIFA（國際足總）選為單場MVP，也是他生涯第8度在世界盃獲得該獎項，超越勁敵C羅（Cristiano Ronaldo）的7次成為歷史之最，梅西有望將這紀錄高掛一段時間，因為按照C羅在小組賽的表現，很難再有亮眼成績。