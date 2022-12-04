荷蘭16強首戰3比1漂亮擊退美國，總教練范豪爾（Louis van Gaal）表示賽前他擔憂隊內爆發流感，因為已有幾位球員出現症狀（荷蘭媒體報導至少有6人嚴重到不適合訓練）。范豪爾臨時改變計畫，取消賽前11人對戰11人的隊內練習，改為全隊休兵1日。他告訴荷媒NOS說：「我傾聽球員們的意見。」如果疾病在隊內流傳後果就不堪設想了。

本屆卡達世足也被球迷戲稱為「爆冷世足」，因為卡達氣候炎熱，只好大量使用空調，結果有些球員吹了太多冷氣「爆冷」導致身體不適。台灣本地時間比卡達快5個小時，16強淘汰賽開始都在當地時間晚間6時與22時舉行，以免熱壞了球員和觀眾，換成台灣時間就是23時與凌晨3時。

荷蘭前鋒路克德容（Luuk de Jong）在小組賽時就出現感冒症狀，喉嚨不適讓他在場內難以出聲溝通。美國隊剛來卡達時也有教練團成員和隊職員生病，所幸球員都還能保持健康。

范豪爾稱讚美國隊本屆的表現，「美國隊證明自己是一支優異的隊伍，我甚至承認他們是頂尖球隊之一。這是一場硬仗，我不會貶低他們。」美國球迷大多也在網路稱讚國家隊，16強是他們滿意的成績，下屆2026年身為地主國之一（美國、加拿大、墨西哥合辦），美國隊的表現更令他們的球迷期待。