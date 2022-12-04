順利挺進16強的美國大軍，淘汰賽首戰迎來荷蘭挑戰，賽前美國總統拜登（Joe Biden）再開戰場，除了幫自家隊伍喊聲加油，也強調足球應該被稱作為「Soccer」，煙硝味十分濃厚，只是美國依舊闖不過荷蘭這關，以1比3落敗遭淘汰出局，拜登不僅面子、裡子雙輸，還被荷蘭總理呂特（Mark Rutte）嘲諷一番。

荷蘭想洗刷上屆未能進入會內賽的恥辱，16強戰面對美國火力全開，上半場就攻下2顆進球掌握先機，雖然美國替補上陣的萊特（Haji Wright）扳回一城，不過荷蘭邊衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）補上致命一擊，敲響美國的喪鐘，最終荷蘭以3比1擊退美國，率先挺進8強戰。

美國先前碰上英格蘭的小組賽，就有來自大不列顛的球迷嗆聲，要讓美國瞧瞧什麼才是所謂的「Football」，引發雙方球迷互相叫囂，而在對陣荷蘭的16強賽前，美國總統拜登在推特上發布影片，內容是美國隊長亞當斯（Tyler Adams）將球向前一踢，再利用剪接方式傳到了拜登手中，重點是他的一席話：「這叫Soccer，加油美國！你們做得到！」，讓歐洲球迷聽了很不是滋味。

得知最終賽果之後，也讓荷蘭總理呂特找到機會，在推特轉發拜登的貼文回嗆，「抱歉了Joe，是Football贏了」，嘲諷值點滿。歐美兩方吵得這麼兇的原因，就是因為對於足球的稱呼不同，美國人認為足球應該叫做Soccer，Football則是指美式足球，這讓歐洲球迷感到不滿，而荷蘭此次戰勝美國，也算是幫歐洲足球出了一口氣。