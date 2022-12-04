澳洲16強敗給阿根廷，除了阿根廷梅西（Lionel Messi）神射攻入第一球，澳洲門將萊恩（Mathew Ryan）的荒唐表現也遭到球迷痛罵是「腦殘」，萊恩一次清球不當，直接給予阿根廷前鋒阿瓦雷茲（Julian Alvarez）破門機會。澳洲最後1比2輸球，若沒有萊恩的送分球，澳洲還有機會殺進延長賽。

一位球迷在推特痛罵：「萊恩，你究竟做了什麼？你不能這樣把進球送給對手。」「我幾乎為袋鼠軍團的表現感到驕傲了，不幸的是我們的隊長（萊恩是澳洲隊長）在16強這種時刻出現腦殘行為。」

第57分鐘，澳洲球員受到阿根廷的壓迫，把球回傳給門將萊恩，這時萊恩的處理方式很奇怪，可能因為阿根廷球員貼著他，萊恩無法以慣用的大腳解圍，也沒有回傳旁邊的隊友，而是腦充血想要帶球反突破，結果失誤跌倒，被在旁的阿瓦雷茲輕鬆補刀破網！

賽後萊恩顯得打擊很大，隊友上前安慰，總教練阿諾（Graham Arnold）說：「萊恩是個非常棒的隊長，優秀的孩子，優秀的球員。每個人都會犯錯，該做的是從錯誤中學習並繼續前進，我相信他能做到的。」萊恩賽後表示他遭到兩位阿根廷球員前後包夾，嚴重影響他臨場的判斷。一些球迷認為澳洲後衛也有責任，當時球門區顯然不太安全，或許不該冒險回傳給萊恩。