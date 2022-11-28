E組不愧被稱為「死亡之組」，小組賽前2輪已經結束，4支球隊都還保有晉級的機會，原本處在淘汰懸崖邊緣的「日耳曼大軍」德國，靠著強大的意志力戰平西班牙成功續命，其中世界盃的大齡新秀弗克隆（Niclas Fullkrug）追平進球，成為了德國球迷心目中的大英雄。

自從世界盃歷史進球王克洛澤（Miroslav Klose ）掛靴後，德國已經許多年沒有像樣的中鋒坐鎮，韋納（Timo Werner）在這位置很掙扎，哈維茲（Kai Havertz）並不是典型9號位球員，德國始終依靠他們創造性豐富的攻擊型中場來維持競爭力，只是他們引以為傲的傳控打法，對日本的首戰看下來，球員之間並無法碰撞出火花，遭到「藍武士」無情逆轉，而次輪面對西班牙的生死戰也討不到便宜，不過幸好替補上陣的奇兵弗克隆跳了出來拯救了德國。弗克隆也是自2014年戈策（Mario Götze）後，首次為德國攻入替補進球的球員，當時戈策在世界盃冠軍戰延長賽打進致勝球，幫助球隊扳倒阿根廷拿下冠軍。

29歲的弗克隆代表青年國家隊履歷豐富，但邁入職業生涯之後，即便有著德甲單季攻下14球的亮眼成績，接連遭受傷病困擾的弗克隆，一直沒有機會在成人國家隊中登場，就算德國陣中缺乏高中鋒，弗克隆偏大的年紀加上戰術體系不符，很難受到弗利克的青睞。

因為門牙上排有很明顯的縫隙，弗克隆有一個很可愛的綽號叫做「Lücke（德語，意指牙縫）」，笑起來像是天真無邪的大男孩，而效力文達不萊梅的弗克隆，上賽季以單季攻下19球，幫助球隊重返德甲賽場，就算來到頂級聯賽，弗克隆本季的進攻火力仍然兇猛，出賽16場比賽攻下10球、3次助攻，與小圖拉姆（Marcus Thuram）並列德甲進球榜第2名，僅次於恩昆庫（Christopher Nkunku）的12球。2014年的冠軍班底克羅斯（Toni Kroos）在德國26人名單出爐前，曾經替弗克隆喊話發聲，「過去我們一直有克洛澤、戈麥斯（Mario Gomez）等類型的角色，弗克隆的定位和他們非常相像，我知道弗利克對德國球員瞭若指掌，但我認為以弗克隆的狀態，他應該被考慮在內。」

弗克隆的表現很難被疏忽，也讓他順利被弗利克放進世界盃26人名單中，也是首次入選德國成人國家隊名單，弗克隆首戰替補上陣，可惜沒能拯救球隊，而此戰面對更加強大的西班牙，臨危受命的弗克隆再度於球隊落後時登場，攻下寶貴的追平球，成功幫助德國拿到1分積分。

Leicester, Newcastle and Watford want Hannover's 25-year-old German striker Niclas Fullkrug.



HE HAS NO TEETH IS HE A MACKEM IN DISGUISE? pic.twitter.com/ADcVZ0XIjt — Chris (@GeordiesBigToe) May 10, 2018

不過現在他將扮演克洛澤的角色，帶領德國一步步邁向冠軍，這讓弗利克也深感慶幸說道，「弗克隆狀態很好，當你看到他有進球表現就非常清楚，這是他能為球隊所帶來的貢獻。」想要追隨德國傳奇克洛澤的腳步，弗克隆眼下還有最重要的事情得做，德國目前以1分積分處在小組墊底，最後一輪面對哥斯大黎加不但要盡全力搶勝，還要看日本及西班牙的臉色，才有機會晉級淘汰賽。