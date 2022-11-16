2022卡達世界盃倒數5天，世足賽還未開踢！台灣運彩提供23項中其中「冠軍及特別項目」投注金額已破千萬元，另台灣運彩16日再開出新投注項目。

台灣運彩表示，小組賽第一輪16場賽事「單場投注」全數開盤，提供最多26種投注玩法，包含不讓分、讓分、單雙、大小(1.5、2.5、3.5)、主隊大小(1.5、2.5、3.5)、客隊大小(1.5、2.5、3.5)、上半場大小(0.5、1.5)、總進球數、正確進球數、客隊正確進球數、主隊正確進球數、正確比數、上半場正確比數、雙勝(不讓分、讓分、上半場不讓分)、得分較高半場、半全場賽果及兩隊是否都進球等，球迷可以選擇自己喜愛的玩法。

台灣運彩說，提供第一輪小組賽，本屆第一場賽事將由地主卡達面對厄瓜多，地主卡達不讓分賠率2.70倍高於厄瓜多的2.00倍，有可能會在本屆賽事出師不利。另台灣民眾最關心的日、韓兩支球隊，藍武士日本將在11月23日對上德國坦克，日本被輾壓的機率頗高，不讓分賠率日本5.75倍、德國1.30倍、和局3.75倍；至於韓隊首戰即遇到強敵烏拉圭，預計韓國勝率也不高，韓國不讓分賠率4.50倍、烏拉圭1.55倍、和局3.00倍。

台灣運彩表示，從即日起至12月19日止，球迷只要一次投注運彩滿2,000元，上網登錄就可參與抽獎，獎項有2台保時捷以及100個8.88萬元。更多2022世界盃小組賽賠率及玩法，請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。