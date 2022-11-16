宜蘭縣公正國小體操隊在10月舉辦的「111年全國競技體操錦標賽」中表現優異，勇奪「國小組低年級團體冠軍」、「國小組高年級團體冠軍」。（公正國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小體操隊在10月舉辦的「111年全國競技體操錦標賽」中表現優異，勇奪「國小組低年級團體冠軍」、「國小組高年級團體冠軍」。（公正國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣公正國小體操隊在10月舉辦的「111年全國競技體操錦標賽」中表現優異，勇奪「國小組低年級團體冠軍」、「國小組高年級團體冠軍」，之後更遠赴高雄參加11月5日的「111年全國基層訓練站體操對抗錦標賽」，再度拿下高年級組團體冠軍。

由中華民國體操協會主辦的全國競技體操錦標賽，今年10月19日至23日在宜蘭縣立體操館，展開為期5天的賽事；其公正國小體操隊在自己的主場地表現卓越、拿下好成績，榮獲國小組低年級團體冠軍、高年級團體冠軍及中年級團體亞軍。

其中，獲獎的高年級選手林呈彥、林祐任及中年級的林祐安，在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓等項目中奪得多項獎牌；而林呈彥在去年賽事，鞍馬項目已得過二連霸冠軍，因剛升上五年級需要挑戰高年級的自選動作，每個動作難易度都算高，相對失敗率也較高，雖此次賽事只拿下第三名，但還是會做好未來規畫。

全國錦標賽才剛結束，公正國小選手們再次挑戰全國基層訓練站體操對抗錦標賽；在跳板項目上，林祐任、藍睿恩挑戰新練的前空直體720度，2位選手在賽前練習都無法穩穩落地，到了比賽出場時，放手大膽嘗試，完美的落地拿下彈板並列第一名。

體操專任運動教練吳柏賢表示，受疫情影響，導致練習斷斷續續，選手也因休息需要反覆訓練、恢復體能，所以這次比賽對選手的考驗非常大；教練強調，體操訓練沒有奇蹟，只有累積，會持續會朝著大學長李智凱的方向一直走，不斷嘗試才有可能成功。

校長簡信斌表示，體育發展能如此卓越，學校的教練團隊功不可沒，除感謝教練辛勞外，也謝謝縣政府及家長們對學校體操隊長期以來的支持，會持續秉持「文武兼俱、品學兼優」的目標，繼續努力，再創佳績。