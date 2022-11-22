上屆世足冠軍亞軍「格子軍團」克羅埃西亞，台北時間23日晚間就要迎來2022卡達世界盃足球賽首場小組賽，面對「亞特拉斯雄獅」摩洛哥的挑戰。

克羅埃西亞本屆世足參賽球員陣容，保留了上屆締造隊史世足最佳戰績的成員莫德里奇、佩利西奇、布洛佐維奇、洛文及維達，希望可以複製過去的經驗，加上彼此配合的默契，再一次揚威世足。

不過擁有成功經驗的克羅埃西亞，也要面對運動競技場上殘酷的問題之一：年齡，主力球員平均年齡較大，上屆世足金球獎得主、隊長莫德里奇更是已經37歲，不過他的狀態仍相當不錯，可以在場上展現靈巧的傳控，組織視野也廣，今年幫助西甲皇家馬德里收下歐洲冠軍聯賽冠軍，絕對是「格子軍團」再戰世足的的攻守靈魂及場上教練。

摩洛哥是史上第一個踢進世界盃足球賽會內賽的非洲國家，目前世界排名22也僅次於塞內加爾，不過從1976年非洲國家盃之後，摩洛哥就一直國際大賽冠軍無緣，帶領球隊搶下卡達世足賽門票的國家隊總教練哈利霍季奇，因為和當家球星齊亞赫不合，今年8月交出兵符，由球員出身的雷格拉古帶隊。

29歲的齊亞赫今年2月宣布從國家隊退休，在國家隊更換總教練後，今年9月重返國家隊，但因為他本季在英超僅出賽4場，狀況可能不在巔峰，以遠射和自由球出色技巧被暱稱為「巫師」的齊亞赫，能否施展魔法，比賽見真章。

克羅埃西亞和摩洛哥最近一次在國際賽交手和局收場，大部分足球評論認為克羅埃西亞應該仍是技高一籌，足球網站《90分鐘》則認為雙方有可能又是踢和。