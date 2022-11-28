卡達世足賽今晚上演G組喀麥隆與塞爾維亞之戰，在世足會內賽吞下8連敗的「非洲雄獅」喀麥隆差點先因失誤丟球，第29分鐘卻抓住角球機會，由卡斯特列托（Jean-Charles Castelletto）先馳得點，但塞爾維亞韌性十足，補時階段由帕夫洛維奇（Strahinja Pavlović）、大米林柯維奇（Sergej Milinković-Savić）聯袂破門，上半場結束反以2比1領先。

喀麥隆今天若輸塞爾維亞，會內賽9連敗將追平世足賽史紀錄，開賽後塞國攻勢連連，第11分鐘前鋒A.米卓維奇（Aleksandar Mitrović）左腳射門中柱，6分鐘後喀麥隆自家後衛解圍失誤，大腳清球剛好打在隊友頭上彈回，米卓維奇上前一腳勁射則不幸出界。

喀麥隆的卡斯特列托（右）包抄遠柱輕鬆打入空門。（路透）

喀麥隆大難不死也展開反攻，第19分鐘昆德（Pierre Kunde）突入右側禁區小角度勁射，被門將小米林柯維奇（Vanja Milinković-Savić）封出。第29分鐘，喀麥隆開出左側角球，恩庫魯（Nicolas Nkoulou）搶前點頭槌擺渡，把球頂給包抄後點的卡斯特列托，後者輕鬆打入空門。

落後的塞爾維亞發動猛攻，上半場補時階段終於開花結果，塞爾維亞隊長塔迪奇（Dušan Tadić ）左腳自由球吊入禁區右側，先助攻帕夫洛維奇頭槌破門扳平，大米林柯維奇再於禁區外左腳遠射破門，讓塞國半場結束反以1球領先喀麥隆。