國民黨嘉義市長候選人黃敏惠感謝藥事團體協助防疫。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠成立藥事團體後援會。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉延期至12月18日投票，藍綠市長候選人目前競選活動主要是輔選黨提名的議員候選人，而市長的選戰行程也持續跑，爭取連任的市長黃敏惠21日辦理藥事團體後援會成立大會活動；民進黨市長候選人李俊俋繼續站路口拜票。

黃敏惠競選總部21日舉辦藥事團體後援會成立大會，有藥師、藥劑生及中藥商3大公會，由黃敏惠一一授戰旗給嘉義市藥師公會理事長林岫加、嘉義市藥劑生公會理事長林宜鋒、嘉義市中藥商公會理事長吳見諦。

黃敏惠表示，感謝3大藥事公會這2年疫情嚴峻，與嘉義市政府同心協力防制疫情，不僅參與實名制口罩、快篩試劑販售，還擔負協助送藥到居家隔離、居家檢疫的市民家中，不管烈日風雨，甚至半夜還在送藥，實在令人「揪感心」。

黃敏惠還說，中央補助藥師、藥劑生對確診者送藥到府服務，每名確診者200元，嘉義市政府再加碼300元，共500元，這項補助金額是全國最高，而藥師為居隔者送藥到宅，中央沒有補助服務費，但嘉義市也全額補助500元，更是全國唯一有補助的縣市，至今已服務超過9500案，對協助防疫有極大貢獻。

黃敏惠也感謝中藥商業者能提供充足的中藥材，讓有需要的民眾可以買到防疫相關藥材，居家煎藥，她讚揚藥事人員們為嘉義市的防疫做出巨大的貢獻。

李俊俋偕競選團隊持續站路口拜票之外，21日陪同西區市議員候選人許明對到頭港里、大溪里、劉厝里車隊掃街拜票，同時為18歲公民權複決案發聲。