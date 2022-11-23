不少男性在享受魚水之歡前，會需要服用壯陽藥讓性事更順暢，但壯陽藥若成分不明，可能傷身又無效，甚至有致命風險。北市聯醫和平婦幼院區藥劑科藥師潘建文表示，市面上合法的壯陽藥物，如威而鋼、犀利士，或其他同成分合法台廠藥，都是處方藥，民眾必須透過醫師看診評估才能領藥。

他表示，因為壯陽藥作用於陰莖海綿體，會讓海綿體的血管肌肉鬆弛、導致勃起效果，但對於有心血管疾病的患者，若未經醫師評估就服用壯陽藥，可能與原本的慢性病藥物產生交互作用，加強血管肌肉鬆弛的藥性，嚴重恐使血壓下降太快，導致心臟負荷不了而有猝死風險。

潘建文提醒，房事上如有使用藥物之需求，須把握以下3原則：

1.不聽信、不購買：我國沒有開放網路販售壯陽藥，如果看到，小心是非法網站，買到假藥風險高。

2.就醫評估並正確服藥：有藥物需求者，請找醫師評估並開立合法處方箋，領藥後應確實依照醫師及藥師指示服藥，切勿貪心想增強藥效而擅自加量。

3.服藥不適應立即停藥：服藥期間一旦出現身體嚴重不適，如昏眩、心臟不適，應立即停藥並就醫。

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