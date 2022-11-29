為了讓蔬果能順利成熟，栽種過程中或多或少都需要噴灑農藥，其中蔬果蒂頭是農藥最易積聚的部位，清洗之前一定要先切除，而蔬果的全面沖洗是最基本的清洗方式，建議以流動水至少沖洗5~10分鐘，但專家也提醒放置蔬果的容器一定要大一些，在充足的空間下，清水才能帶走蔬果各部位的殘留農藥。

農藥主要分為接觸性和系統性兩類，接觸性農藥是直接噴灑於作物表面，大部分會被雨水沖掉或被陽光分解；系統性農藥則是經由植物表面、氣孔、根部吸收，進而分布在整株作物中，而且通常愈到末端、含量愈低。

營養師程涵宇透露，自己會參考農業藥物毒物試驗所每年的蔬果農藥殘留榜單，外出採買時先選擇當季、擁有標章認證的蔬果，或是以溫室、網室栽種的蔬果，因為有較好的隔離保護、減少病蟲害，相對也可減少農藥的使用。同時，程涵宇自己也在家種一些蔬菜，例如萵苣、香菜、九層塔、辣椒、蔥、草莓等，既健康又能聰明省荷包。

如果想要減少農藥殘留，最重要的是學會清洗。「接觸型農藥分為沖洗、搓洗、刷洗，全面沖洗是最基本的方法，像高麗菜就要一層層剝開洗；像青江菜菜梗凹陷處、或蔬果表面，可加強搓洗清洗幫助去除農藥殘留；如果表面凹凸不平如苦瓜，就可用小刷子或軟毛的牙刷刷洗。」

另外，蒂頭容易積聚藥劑更要注意清洗，例如蘋果蒂頭、青椒蒂頭、芭樂蒂頭等，都要記得去除。至於系統性農藥，程涵宇自己會浸泡並且流水沖洗蔬果，讓水溶性的系統性農藥可以溶出，也會以熱水燙，例如燙青菜，同時不蓋上鍋蓋，幫助系統系農藥蒸散。

除了農業藥物毒物試驗所每年檢驗，農糧署也會在果菜批發市場進行農藥殘留質譜快檢，好讓民眾吃得更健康。（圖／農糧署提供）

農業藥物毒物試驗所也公布蔬果清洗後的檢測數據，結果顯示，鳳梨、柑橘及荔枝經去皮、去殼處理後，農藥殘留的去除率為40~100%；草莓經清洗和去除蒂頭後，農藥殘留的去除率達47~92%；高麗菜剝除2至3片外葉後，農藥殘留的去除率達90%以上；豇豆、小黃瓜、青江菜、甜椒等蔬菜清洗1分鐘後，農藥殘留的去除率分別為43-70%、28~93%、75~85%、80%以上。

程涵宇說，數據顯示清洗、去皮等都能有效降低農藥殘留率，她提醒千萬不要利用浸泡來清洗蔬果，因為流動的水才能帶走蔬果上殘留的農藥，至少要沖洗5~10分鐘，甚至15分鐘更好。

程涵宇提醒清洗蔬果的容器要夠大。「許多家庭的洗蔬果容器都太小，尤其是蔬菜，如果每片葉子沒辦法攤開，流動的水就無法完全帶走農藥。」此外，千萬別以為有機蔬果就不需要清洗，例如有些農作物是使用苦楝油預防蟲害，其實同樣會少量殘留，還是要正確清洗與處理後，才能安心吃下肚。

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