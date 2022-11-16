無黨籍新竹市長候選人黃源甫日前曾在聯歡晚會等場合，送出市價350至450元的洗鼻器給選民，拜託選民支持他，新竹地檢署接獲線報後，日前持搜索票搜索黃源甫住處，調查過程還發現黃源甫從大陸個購物平台購買洗鼻器時，為規避海關查驗，還利用親友作為實名認領人頭，避免以鼻器被發現從大陸進口。新竹地檢署15日偵查終結，以投票交付賄賂罪嫌提起公訴。

黃源甫於今年4月底即有意參與新竹市第11屆市長選舉，為求順利當選，且自認為疫情期間其醫師經歷具有優勢，透過衛教及防疫宣導等場合，以防疫為由，贈送鼻腔沖洗器給選民，爭取選民支持。

從今年4月底起，黃源甫透過網路淘寶、蝦皮、阿里巴巴等購物平台、通訊軟體等，向大陸地區廠商洽購鼻腔沖洗器，黃源甫先向衛生福利部申請輸入醫用沖洗器然未獲核准，竟要求大陸地區廠商拆除包裝盒，以不印文字的塑膠套或透明拉鍊袋包裝，寄送包裝上也不得使用醫療用、醫用等文字，且輸入時不得使用醫療器材、醫療沖洗器、鼻竇沖洗器、鼻沖器等文字報關。為了規避海關查驗，黃源甫還向親友借用名義作為輸入鼻腔沖洗器的實名認證人頭。

在9月2日登記為新竹市市長候選人後，黃源甫開始透過LINE通訊軟體及facebook社群網站廣發贈送鼻腔沖洗器給新竹市市民、里長、鄰長、巡守隊及社區團體等，並表明新竹市長候選人身分及請求市民賜票支持等訊息文字。

黃源甫先後於9月5日、9 月18日，利用新竹市某社區志工、重陽節等活動場合，到場贈送貼有競選貼紙的鼻腔沖洗器給選民，並向選民宣講強調該鼻腔沖洗器非市場上不易取得，切勿低估該鼻腔沖洗器價值，該鼻腔沖洗器市價約250元至300元，是因為他的醫師身分才有管道取得，並表明自己為新竹市市長候選人，請求市民投票支持。

新竹地檢署經蒐集相當證據後，於10月14日持法院的搜索票執行搜索，查扣及選民繳回的鼻腔清洗器共236個，本案傳喚相關選民、證人近30人次，另數位採證、分析扣案電磁紀錄、文書，於11月15日偵查終結，以黃源甫涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌提起公訴，並因犯罪後仍飾詞狡辯，顯然無視自己行為與民主選舉精神相背，破壞選舉公平性，戕害民主根基甚鉅，請法院從重量刑。